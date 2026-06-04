Adrogué: lanzan un nuevo curso gratuito de manipulación segura de alimentos

Incluye una única clase obligatoria en modalidad presencial. Se otorgará certificación oficial. ¿Cómo participar?
Con el foco en brindar herramientas para quienes trabajan o desean desempeñarse en actividades vinculadas al sector gastronómico, lanzaron un nuevo curso de manipulación segura de alimentos. Las inscripciones ya están abiertas.
Según informaron, se realizará el martes 30 de junio, de 9 a 14 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, en pleno casco céntrico de la localidad.
El curso incluye una única clase obligatoria en modalidad presencial que estará a cargo de profesionales especializados. Se otorgará certificación oficial a quienes lo completen.
Los vecinos interesados deberán llamar al 0800-222-7696. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 20 hs, y los sábados, de 9 a 13 hs. Entre los requisitos, se solicita presentar fotocopia del DNI (frente y dorso) y una fotografía del rostro con fondo claro.
Realizarán operativos gratuitos de DNI en cinco localidades de Brown 👇 #servicioshttps://t.co/VxZlR2feRR
— Noticias De Brown (@debrownweb) May 31, 2026