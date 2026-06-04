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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2712
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CULTURA
jueves 4 de junio de 2026

Adrogué: lanzan un nuevo curso gratuito de manipulación segura de alimentos


Incluye una única clase obligatoria en modalidad presencial. Se otorgará certificación oficial. ¿Cómo participar?

Con el foco en brindar herramientas para quienes trabajan o desean desempeñarse en actividades vinculadas al sector gastronómico, lanzaron un nuevo curso de manipulación segura de alimentos. Las inscripciones ya están abiertas.

 

¿Cómo será?

Según informaron, se realizará el martes 30 de junio, de 9 a 14 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, en pleno casco céntrico de la localidad.

El curso incluye una única clase obligatoria en modalidad presencial que estará a cargo de profesionales especializados. Se otorgará certificación oficial a quienes lo completen.

 

La inscripción

Los vecinos interesados deberán llamar al 0800-222-7696. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 20 hs, y los sábados, de 9 a 13 hs. Entre los requisitos, se solicita presentar fotocopia del DNI (frente y dorso) y una fotografía del rostro con fondo claro.

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