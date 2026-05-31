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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2708
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SOCIEDAD
domingo 31 de mayo de 2026

Realizarán operativos gratuitos de DNI en cinco localidades de Brown


Se desarrollarán en José Mármol, San José, San Francisco Solano, Ministro Rivadavia y Claypole. Conocé el cronograma.

Operativo territorial

El Municipio anunció la llegada de un nuevo operativo territorial que permitirá a los vecinos realizar diferentes gestiones vinculadas a la identidad y los registros personales de manera gratuita en cinco localidades del distrito.

La propuesta es articulada entre la Comuna, el Registro Provincial de las Personas y el Gobierno bonaerense. Se llevará adelante entre el 1 y el 5 de junio, de 9 a 15 horas. En cada jornada, se entregarán 400 turnos sin cargo, que los otorgarán por orden de llegada.

El cronograma

Comenzará el lunes 1 de junio en San Francisco Solano, en el Centro de Comerciantes ubicado en Rosa 6512. Luego, continuará el martes 2 en San José, en la Sociedad de Fomento Martín Arín, situada en la intersección de Bynnon y San Juan.

Las actividades seguirán el miércoles 3 en José Mármol, en las instalaciones del Club Social y Deportivo Mármol, ubicado en King 957. El jueves 4 será el turno de Claypole, donde la atención se brindará en el Centro Cultural La Unidad, en Félix Lora 383.

Operativo territorial

Finalmente, el viernes 5 de junio la propuesta llegará a Ministro Rivadavia, en la Subsede Delegación Ministro Rivadavia, ubicada en Chazarreta 93.

Sobre los operativos

Durante estas jornadas los vecinos podrán gestionar el primer ejemplar, solicitar reposiciones, realizar actualizaciones para menores y mayores de edad. Además podrán modificar datos domiciliarios, efectuar cambios de género, denunciar pérdidas y obtener certificados de residencia.

Desde el Municipio, remarcaron que las jornadas se realizarán con normalidad incluso en caso de lluvias, por lo que los interesados podrán acercarse a los puntos establecidos según el cronograma previsto.

 

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