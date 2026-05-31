Se desarrollarán en José Mármol, San José, San Francisco Solano, Ministro Rivadavia y Claypole. Conocé el cronograma.
El Municipio anunció la llegada de un nuevo operativo territorial que permitirá a los vecinos realizar diferentes gestiones vinculadas a la identidad y los registros personales de manera gratuita en cinco localidades del distrito.
La propuesta es articulada entre la Comuna, el Registro Provincial de las Personas y el Gobierno bonaerense. Se llevará adelante entre el 1 y el 5 de junio, de 9 a 15 horas. En cada jornada, se entregarán 400 turnos sin cargo, que los otorgarán por orden de llegada.
Comenzará el lunes 1 de junio en San Francisco Solano, en el Centro de Comerciantes ubicado en Rosa 6512. Luego, continuará el martes 2 en San José, en la Sociedad de Fomento Martín Arín, situada en la intersección de Bynnon y San Juan.
Las actividades seguirán el miércoles 3 en José Mármol, en las instalaciones del Club Social y Deportivo Mármol, ubicado en King 957. El jueves 4 será el turno de Claypole, donde la atención se brindará en el Centro Cultural La Unidad, en Félix Lora 383.
Finalmente, el viernes 5 de junio la propuesta llegará a Ministro Rivadavia, en la Subsede Delegación Ministro Rivadavia, ubicada en Chazarreta 93.
Durante estas jornadas los vecinos podrán gestionar el primer ejemplar, solicitar reposiciones, realizar actualizaciones para menores y mayores de edad. Además podrán modificar datos domiciliarios, efectuar cambios de género, denunciar pérdidas y obtener certificados de residencia.
Desde el Municipio, remarcaron que las jornadas se realizarán con normalidad incluso en caso de lluvias, por lo que los interesados podrán acercarse a los puntos establecidos según el cronograma previsto.
Realizarán operativos gratuitos de DNI en diferentes puntos de Brown #OperativosDNI https://t.co/9z1lX8bduE
— Noticias De Brown (@debrownweb) March 7, 2026