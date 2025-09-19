Adrogué: más de 2.500 estudiantes participaron de la Expo Universidad 2025

La jornada se extendió durante todo el día. Incluyó stands, charlas, actividades y orientación vocacional. Participó el intendente Mariano Cascallares. Mirá cómo fue.

Más de 2.500 estudiantes participaron de una nueva edición de Expo Universidad 2025 en Adrogué. Se trata de un encuentro con información sobre la oferta académica de las casas de altos estudios e institutos terciarios de la Región.

¿Cómo fue la jornada?

Fue gratuita. Se llevó adelante de 9 a 20 hs, en la Casa de la Cultura. Incluyó stands de los diferentes establecimientos, charlas y actividades diseñadas para difundir las propuestas educativas disponibles.

Además, la Expo contó con orientación vocacional y espacios para reflexionar sobre el futuro. También los estudiantes interactuaron con representantes de las instituciones presentes y evacuaron dudas.

“Con la Expo Universidad 2025 seguimos acompañando a nuestros jóvenes en la elección de su futuro, acercándoles las mejores propuestas académicas y fortaleciendo el acceso a la educación superior en Almirante Brown”, destacó el intendente Mariano Cascallares, presente en el evento.