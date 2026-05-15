Burzaco: intentó cruzar las vías en bicicleta y fue atropellado por el tren

Por este motivo, el ramal funcionó durante una hora con servicio limitado. ¿Qué pasó?

Las vías del Tren Roca fueron escenario este mediodía de un nuevo accidente. Un joven fue embestido por una formación cuando intentó cruzar en bicicleta por un paso a nivel en Burzaco. A pesar del fuerte impacto, la víctima sobrevivió y sólo sufrió algunos golpes.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió cerca de las 12:30 hs de este viernes 15 de mayo, en el cruce peatonal de la calle Azopardo. Según trascendió, el ciclista habría intentado cruzar antes de que pase el tren, pero no llegó a hacerlo tiempo y terminó siendo chocado.

Ante esta situación, Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal de ambulancias acudieron rápidamente al lugar. Tras asistir al hombre, que se encontraba con golpes a un costado de las vías, lo trasladaron de urgencia al hospital Lucio Meléndez.

En ese contexto, el ramal Korn funcionó con servicio limitado entre Plaza Constitución y Temperley. Cerca de una hora más tarde, las formaciones retomaron su recorrido habitual, aunque con demoras.