Adrogué: realizarán una clase abierta de danzas clásicas para jóvenes

Aquellos jóvenes que quieran acercarse al mundo del ballet tendrán la oportunidad de participar de una clase abierta de danzas clásicas. Será en la Casa de la Cultura de Adrogué, con entrada gratuita.

¿Cuándo?

La capacitación se realizará el próximo sábado 21 de marzo, de 16 a 17:30 hs. Tendrá como escenario la entidad ubicada en Esteban Adrogué 1224, en pleno casco céntrico de la localidad.

La clase estará a cargo de la profesora Julia Kristtef. Será dirigida a jóvenes de entre 14 y 25 años, con nivel inicial, por lo que no es necesario contar con experiencia previa.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para conocer la danza clásica y explorar el movimiento. Además de disfrutar del ballet, en un espacio abierto a la comunidad.

La propuesta forma parte de las actividades culturales impulsadas por el Municipio de Almirante Brown. Se busca con ello promover el acceso al arte y su formación entre los jóvenes del distrito.