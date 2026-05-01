¿Por qué se conmemora este viernes el Día del Trabajador?

Se trata de una fecha que recuerda el costo de las conquistas laborales y renueva el compromiso con los derechos de los asalariados. Los detalles.

Como cada 1 de mayo en todo el mundo, se conmemora el Día del Trabajador, una fecha que invita a recordar las luchas que dieron origen a derechos laborales hoy fundamentales. Más que una efeméride, representa una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones actuales y los desafíos que todavía persisten.

El origen

A fines del siglo XIX, en 1886, las calles de Chicago se convirtieron en escenario de una lucha que marcaría la historia laboral. Obreros sometidos a jornadas extenuantes, de hasta 18 horas, alzaron su voz frente a la indiferencia empresarial y desataron una huelga que fue respondida con una represión feroz.

El 1° de mayo y los días posteriores dejaron un saldo de muertos y una herida profunda en la memoria colectiva. En medio del conflicto, una explosión intensificó la violencia y dio paso al juicio de los llamados “Mártires de Chicago”, cuya culpabilidad nunca pudo probarse.

Lejos de apagarse, el reclamo se expandió y unió voluntades en todo el mundo, impulsando conquistas históricas. Entre ellas, la jornada laboral de ocho horas, promovida en 1919, marcó un punto de inflexión en la defensa de los derechos de los asalariados.

¿Y acá?

Con el tiempo, la fecha se consolidó como un símbolo universal. En Argentina, fue reconocida oficialmente en 1930 como “Fiesta del Trabajo”, instaurándose como un día de descanso y reflexión, donde la memoria de aquellas luchas sigue latiendo en cada derecho conquistado.