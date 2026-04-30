Avanzan los trabajos de pavimento, bacheo y mejorado en las calles de Brown

Se ejecutan actualmente en Claypole, Longchamps, Burzaco, Malvinas Argentinas y Ministro Rivadavia. Los detalles.
En el marco del plan integral de mejora en las calles del distrito, avanzan las obras de repavimentación, bacheos y consolidados en diferentes localidades. El objetico es optimizar la circulación, transitabilidad y la seguridad vial.
En las últimas semanas, se multiplicaron los trabajos, no solo en arterias estratégicas de Almirante Brown. De este modo, se repavimentan aquellas con fuerte deterioro y se realizan bacheos de hormigón y consolidado.
Actualmente, se ejecuta la repavimentación de Joaquín V. González en Claypole; así como el hormigonado en Aristóbulo del Valle y Remedios de Escalada de San Martín, en Alcorta y Mazzini y Alcorta entre Paso y Liniers.
También avanzan los trabajos de bacheo en Los Studs y Saénz Peña y en la intersección de Lagos y Diehl en Longchamps. Además, el asfalto de Tieghi y Chaco. Sumando a ello, se interviene Olinda Bozán y Parraviccini y Bozán entre Podestá y Rico; también Soler y Carlos Morel y en Bradley entre Vidal y E. Perón de Burzaco.
En Malvinas Argentinas ,se bachea la calle Pino entre Asamblea y el arroyo del Rey. En tanto, en Ministro Rivadavia, se trabaja en Maizani y República Argentina.
Se extendieron a otros barrios y localidades del distrito, como en José Mármol con el bacheo de hormigón en 25 de Mayo y Sánchez; y en Don Orione, en la esquina de Araujo y Romero.
“El Municipio avanza con importantes obras viales con la premisa de mejorar la conectividad y accesibilidad. Se trabaja de manera simultánea con diferentes frentes para facilitar la circulación tanto de vehículos como de peatones”, señaló al respecto Mariano Cascallares.
El obispo Lugones entronizó la imagen de la Virgen de Luján en el Viaducto de Burzaco #Burzacohttps://t.co/t6KraTqYvn
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 29, 2026