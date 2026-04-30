Avanzan los trabajos de pavimento, bacheo y mejorado en las calles de Brown

Se ejecutan actualmente en Claypole, Longchamps, Burzaco, Malvinas Argentinas y Ministro Rivadavia. Los detalles.

En el marco del plan integral de mejora en las calles del distrito, avanzan las obras de repavimentación, bacheos y consolidados en diferentes localidades. El objetico es optimizar la circulación, transitabilidad y la seguridad vial.

¿Dónde?

En las últimas semanas, se multiplicaron los trabajos, no solo en arterias estratégicas de Almirante Brown. De este modo, se repavimentan aquellas con fuerte deterioro y se realizan bacheos de hormigón y consolidado.

Actualmente, se ejecuta la repavimentación de Joaquín V. González en Claypole; así como el hormigonado en Aristóbulo del Valle y Remedios de Escalada de San Martín, en Alcorta y Mazzini y Alcorta entre Paso y Liniers.

También avanzan los trabajos de bacheo en Los Studs y Saénz Peña y en la intersección de Lagos y Diehl en Longchamps. Además, el asfalto de Tieghi y Chaco. Sumando a ello, se interviene Olinda Bozán y Parraviccini y Bozán entre Podestá y Rico; también Soler y Carlos Morel y en Bradley entre Vidal y E. Perón de Burzaco.

En Malvinas Argentinas ,se bachea la calle Pino entre Asamblea y el arroyo del Rey. En tanto, en Ministro Rivadavia, se trabaja en Maizani y República Argentina.

Las tareas

Se extendieron a otros barrios y localidades del distrito, como en José Mármol con el bacheo de hormigón en 25 de Mayo y Sánchez; y en Don Orione, en la esquina de Araujo y Romero.

“El Municipio avanza con importantes obras viales con la premisa de mejorar la conectividad y accesibilidad. Se trabaja de manera simultánea con diferentes frentes para facilitar la circulación tanto de vehículos como de peatones”, señaló al respecto Mariano Cascallares.