San Martín de Burzaco celebra 90 años de crecimiento e identidad

El club se fundó el 1 de mayo de 1936. Los detalles.

San Martín de Burzaco está de celebración: este viernes, 1 de mayo, cumple 90 años de historia, marcada por el esfuerzo y la identidad de sus socios. Nacido del trabajo colectivo, el club se consolidó como una de las instituciones más representativas del distrito.

Sus instalaciones, en Arenales e Ituzaingó, donde también se alza el estadio Francisco Boga, son testigo de su historia viva. Allí no sólo crecieron grandes deportistas sino que, cada día, cientos de chicos llegan para formarse y compartir. Disciplinas como baby fútbol, patín artístico, futsal y taekwondo le dan vida a su esencia cotidiana.

Así se forjó

En la década de 1930, impulsado por el entusiasmo de generaciones que soñaban con un futuro mejor, se gestó la creación. En aquellos años, cada barrio buscaba su identidad en un equipo propio, con el objetivo de medirse y estar a la altura de los ya consagrados.

Esa vocación colectiva se hizo realidad cuando un grupo de jóvenes dio vida al conjunto que, con el tiempo, se transformaría en el Club Social y Deportivo San Martín, reconocido para siempre con los colores azul y blanco. Eric Smith aportó las primeras camisetas y fue clave para impulsar la fundación oficial en 1936.

El nombre de la institución nació de su punto de encuentro, en la esquina de San Martín y 25 de Mayo, donde empezó a forjarse su identidad. Tras un recorrido por distintos espacios de la zona, en 1954 encontró su casa en el predio que hoy ocupa el Francisco Boga, cuya cesión definitiva se concretó en 1967.

Fútbol, la cabecera del club

El “Azul” se incorporó a los torneos de la AFA en 1974, cuando debutó en la Primera D con un camino inicial adverso en la zona sur del campeonato. La primera alegría llegó recién en la octava fecha: fue 4-1 ante Tristán Suárez, luego de siete caídas consecutivas y actuando como local en Brown de Adrogué.

Tres ascensos a la Primera “C” marcan la historia del club. El primero en 1983, luego en 1996 y, más tarde, en 2014. Algo inédito en sus libros sucedió en 2023, ya que subió a la Primera B. Esto último quedó grabado como una noche inolvidable, definida en la última jugada con el gol agónico de Renfinge ante Lamadrid.

Se hizo la luz

Una de las obras más significativas de sus 90 años llegó en 2023. Tras meses de trabajo, el “Azul” inauguró la iluminación artificial del estadio Francisco Boga, convirtiéndose en el primer club del distrito en poder disputar sus partidos nocturnos bajo luces propias.

Se instalaron seis torres de 13 metros de altura a los laterales del campo, cada una equipada con cinco paneles LED y un sistema de cableado subterráneo. Esto permitió cumplir con las exigencias de la AFA e incluyó también la modificación de los alambrados olímpicos.