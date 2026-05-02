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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2679
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POLÍTICA
sábado 2 de mayo de 2026

Más de 220 chicos de escuelas primarias de Brown fueron al cine por primera vez


Se trató de una iniciativa articulada entre el Municipio, la fundación Causa Común y Boulevard Shopping. Todos los detalles.

Con el objetivo de acercar experiencias culturales y recreativas a niños del distrito, se llevó adelante una nueva jornada del programa “Mi primera Peli”. Vivieron esta experiencia alumnos de escuelas primarias de San Francisco Solano, Rafael Calzada y San José.

¿Cómo fue?

La iniciativa fue articulada entre el Municipio a través del área de Desarrollo Social, la fundación solidaria Causa Común y Boulevard Shopping. Estuvo presente además el titular del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko, quien acompañó en el complejo a los más de 220 chicos que disfrutaron de la proyección.

En esta oportunidad, formaron parte de la jornada estudiantes de las escuelas primarias N°58 de San Francisco Solano, 46 de Rafael Calzada y 15 de San José. La salida, que comenzó a las 8:30 hs, permitió que muchos vivieran por primera vez la experiencia de ir al cine. Todo en un entorno cuidado y acompañado por docentes y equipos de trabajo.

“Es una gran alegría ver cómo nuestros chicos disfrutan de estas salidas educativas, que no solo acercan la cultura, sino que también generan inclusión y fortalecen el vínculo con la comunidad”, destacó Mariano Cascallares.

 

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