Más de 220 chicos de escuelas primarias de Brown fueron al cine por primera vez

Se trató de una iniciativa articulada entre el Municipio, la fundación Causa Común y Boulevard Shopping. Todos los detalles.

Con el objetivo de acercar experiencias culturales y recreativas a niños del distrito, se llevó adelante una nueva jornada del programa “Mi primera Peli”. Vivieron esta experiencia alumnos de escuelas primarias de San Francisco Solano, Rafael Calzada y San José.

¿Cómo fue?

La iniciativa fue articulada entre el Municipio a través del área de Desarrollo Social, la fundación solidaria Causa Común y Boulevard Shopping. Estuvo presente además el titular del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko, quien acompañó en el complejo a los más de 220 chicos que disfrutaron de la proyección.

En esta oportunidad, formaron parte de la jornada estudiantes de las escuelas primarias N°58 de San Francisco Solano, 46 de Rafael Calzada y 15 de San José. La salida, que comenzó a las 8:30 hs, permitió que muchos vivieran por primera vez la experiencia de ir al cine. Todo en un entorno cuidado y acompañado por docentes y equipos de trabajo.

“Es una gran alegría ver cómo nuestros chicos disfrutan de estas salidas educativas, que no solo acercan la cultura, sino que también generan inclusión y fortalecen el vínculo con la comunidad”, destacó Mariano Cascallares.