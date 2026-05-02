Una rivalidad que no se detiene: Brown y San Martín vuelven a verse las caras en el clásico

El encuentro será hoy, sábado 2 de mayo, en el estadio Francisco Boga. ¿A qué hora?

San Martín de Burzaco y Brown de Adrogué protagonizarán una nueva edición del clásico de Almirante Brown. Con ambos necesitados de un triunfo para sus aspiraciones, el distrito se prepara para otro capítulo de una rivalidad que nunca pierde vigencia.

El encuentro, siempre cargado de historia y rivalidad, se disputará hoy, sábado 2 de mayo, a partir de las 18 hs. Tendrá como escenario al estadio Francisco Boga. El árbitro Ariel Cruz será el encargado de impartir justicia.

¿Cómo vienen?

El “Azul” llega al clásico sin atravesar su mejor momento. Luego del empate 1-1 ante Armenio en la fecha pasada, extendió su racha a cuatro partidos sin victorias. Esa seguidilla lo dejó, por ahora, fuera de los puestos de Reducido. Suma 15 unidades y se ubica 10°.

El “Tricolor”, en cambio, viene de conseguir su primer triunfo como local en la temporada. Fue 2-1 ante Villa San Carlos, un festejo que lo sacó de la zona descenso y le renovó la ilusión de acercarse a la pelea por el segundo ascenso. Acumula 13 puntos.

El historial

San Martín y Brown se enfrentaron por última vez el 8 de septiembre, en el marco de la 12° fecha del Clausura de la Primera B 2025. En el Lorenzo Arandilla, no lograron sacarse ventajas e igualaron 0-0 en un partido disputado, intenso y con mucha fricción.

Con ese antecedente reciente, el historial entre ambos suma 28 capítulos. La ventaja es clara para el conjunto de Adrogué, con 13 triunfos; mientras que los de Burzaco se impusieron en dos oportunidades. Las 13 restantes fueron empates.