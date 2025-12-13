Adrogué: realizarán una fiesta en Medieval en Castelforte

La entrada será libre y gratuita. Habrá combates, arquería y esoterismo, entre otras actividades. ¿Cuándo será?

Castelforte, más bien conocido como el castillo de Adrogué, viajará en el tiempo este fin de semana. Es que será sede de una Fiesta Medieval que tendrá decenas de atractivos acordes a la época.

La actividad

Se llevará adelante este domingo, 14 de diciembre. Será de 14 a 20 hs, en el edificio ubicado en Leonardo Rosales 1521. La entrada será libre y gratuita.

Quienes vayan al evento podrán disfrutar de bandas en vivo, mercado de artesanos, combate medieval, arquería y esoterismo. Respecto a la parte gastronómica, habrá parrilla a leña y se ofrecerán cervezas e hidromiel.

Desde la organización aclararon que ese día no se realizarán visitas a los túneles de Castelforte ni al interior del museo.