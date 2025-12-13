Sáb, 13/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2539
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
sábado 13 de diciembre de 2025

Adrogué: realizarán una fiesta en Medieval en Castelforte


La entrada será libre y gratuita. Habrá combates, arquería y esoterismo, entre otras actividades. ¿Cuándo será?

Castelforte, más bien conocido como el castillo de Adrogué, viajará en el tiempo este fin de semana. Es que será sede de una Fiesta Medieval que tendrá decenas de atractivos acordes a la época.

La actividad

Se llevará adelante este domingo, 14 de diciembre. Será de 14 a 20 hs, en el edificio ubicado en Leonardo Rosales 1521. La entrada será libre y gratuita.

Quienes vayan al evento podrán disfrutar de bandas en vivo, mercado de artesanos, combate medieval, arquería y esoterismo. Respecto a la parte gastronómica, habrá parrilla a leña y se ofrecerán cervezas e hidromiel.

Desde la organización aclararon que ese día no se realizarán visitas a los túneles de Castelforte ni al interior del museo.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram