Agasajaron a trabajadoras vecinales de Brown

Fue por su tarea social en los barrios. Participó el intendente Mariano Cascallares. Toda la información.

El polideportivo de Ministro Rivadavia fue el escenario elegido para realizar un agasajo a las trabajadoras vecinales del distrito. El encuentro buscó destacar su rol y compromiso social con la comunidad.

¿Cómo fue?

Alrededor de 800 trabajadoras vecinales participaron del tradicional almuerzo que, año tras año, lleva adelante el Municipio. El intendente Mariano Cascallares fue parte de la celebración.

La jornada tiene como finalidad distinguir la tarea que realizan en los barrios en el marco del plan “Más Vida”. En ese sentido, el jefe comunal no solo agradeció su labor, sino que renovó el compromiso de acompañarlas y seguir potenciando su función.

“Ya son más de 30 años que ustedes vienen poniendo el cuerpo al lado de sus vecinos. No van a poder destruir esa red de contención que construyeron durante tanto tiempo para que nuestra comunidad se desarrolle y para que nuestra gente sea todos los días un poco más feliz”, enfatizó.

¿Quienes participaron del encuentro?

Dijeron presente por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, los directores de Acceso a la Seguridad Alimentaria, Nicolás Cuello, y de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano.

Además, la secretaria de Desarrollo Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto de Deporte, Mauricio Gómez, y la directora de Seguridad Social, Sonia Aguilar, entre otros.