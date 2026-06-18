Hallan a un hombre herido dentro del baño del McDonald's de Adrogué

Lo encontró el encargado luego de advertir que permanecía un tiempo prolongado en los sanitarios. Presentaba una importante lesión en el brazo izquierdo. Los detalles.

Un hombre de 31 años fue encontrado con una profunda herida cortante en uno de sus brazos dentro del baño de la sucursal de McDonald's del centro de Adrogué. Debido a la gravedad de la lesión, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Lucio Meléndez.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió este martes, 16 de junio, alrededor de las 12 hs. Fue en el local de comidas rápidas ubicado en el cruce de avenida Espora y Mitre.

La situación comenzó a llamar la atención de los trabajadores del lugar cuando el hombre permaneció durante un tiempo prolongado dentro del baño de caballeros. Ante ello, el personal de seguridad se acercó en varias oportunidades y obtuvo respuestas desde el interior, aunque la demora continuó.

Momentos después, el encargado del comercio escuchó un fuerte ruido proveniente del sanitario y decidió ingresar. Allí observó que el cliente presentaba una importante lesión en el brazo izquierdo y que había manchas de sangre en el suelo y las paredes.

En este escenario inusual, solicito de inmediato ayuda. Personal médico asistió al herido en el lugar para controlar la hemorragia y posteriormente dispuso su traslado para una mayor atención.

La investigación

La víctima fue identificada como Enrique B. N, de 31 años. En tanto, el encargado del establecimiento prestó declaración testimonial ante las autoridades.

Según pudo averiguar www.deBrown.com.ar, la persona se habría autolesionado. El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 Descentralizada de Almirante Brown.