Cayó el presunto líder de una banda que realizaba secuestros extorsivos en zona sur

El detenido tiene 24 años y y posee antecedentes por robo calificado y tenencia de armas. Los detalles.

Un hombre señalado como líder de una organización dedicada a cometer secuestros extorsivos exprés y ataques en la vía pública fue detenido tras una intensa investigación. Actuaba en el sur del Conurbano.

¿Cómo fue?

La causa se originó a partir del secuestro de un joven ocurrido el pasado 5 de junio en Adrogué. Este trabaja como bachero en un local gastronómico de Palermo. Fue interceptado por dos delincuentes armados cuando descendió de un colectivo de la línea 160 y regresaba a su casa.

Según denunció, los captores lo obligaron a subir a un Audi oscuro y lo mantuvieron cautivo durante varias horas. Durante ese tiempo, utilizaron su celular para comunicarse con una familiar y exigir el pago de $2.000.000 a cambio de su liberación.

La investigación permitió reconstruir parte del recorrido realizado por los sospechosos. Uno de los datos claves fue una carga de combustible efectuada en una estación de servicio, abonada mediante una billetera virtual vinculada al teléfono de la víctima.

Finalmente, el joven fue liberado en el cruce de la avenida Olimpo y San Juan, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. No presentaba lesiones físicas.

Fuentes judiciales investigan si la organización podría estar vinculada a otros hechos ocurridos recientemente en el Conurbano. Entre ellos figuran los intentos de captación de mujeres denunciados en Longchamps y Ezeiza, donde varias víctimas aseguraron haber sido abordadas por un hombre que intentó obligarlas a subir a un vehículo por la fuerza.

La detención

A través del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de seguimiento, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos integrantes de la banda y localizar el vehículo utilizado.

El operativo culminó en un barrio privado de Monte Grande, donde fue detenido un sospechoso de 24 años que posee antecedentes por robo calificado y tenencia de armas. Además, trascendió que estuvo detenido en la Unidad N°32 de Florencio Varela.