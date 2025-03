Agustina Albertario no seguirá en Las Leonas: "Me sacaron"

La browniana llevaba 15 años defendiendo la camiseta de la Selección Nacional y fue doble medallista olímpica. ¿Qué pasó?

Agustina Albertario sacudió al mundo deportivo tras anunciar que ya no forma parte de la Selección Argentina de hockey femenino. Según dio a entender a través de sus cuentas oficiales, la decisión no fue propia de la oriunda de Adrogué sino de otras personas.

“El motivo lo voy a contar más adelante cuando termine de procesar todo lo sucedido”, escribió en el comunicado y aclaró en un comentario: "No me alejo de Las Leonas, ME SACARON". Tras la noticia, varias de sus compañeras en la "Albiceleste" le brindaron su apoyo en este duro momento.

Albertario jugó 238 partidos, marcó 117 goles y había sido una de las figuras más destacadas en el último tiempo. A lo largo de su carrera con la camiseta de Argentina conquistó 16 medallas e incontables reconocimientos individuales.

Entre ellas se destacan dos preseas olímpicas en Tokio 2020 (plata) y París 2024 (bronce). Además obtuvo el primer puesto en ocho oportunidades, el segundo lugar en cinco y el tercero en tres ocasiones, convirtiéndose así en una de las jugadoras más ganadoras en la historia de Las Leonas.

Sus títulos

Medallas de oro: Sudamericano 2013, Copa Panamericana 2013, Juegos Odesur 2014,World League 2015, Juegos Sudamericanos 2018, Juegos Panamericanos 2019, Copa Panamericana 2022 y Pro League 2021/2022,

Medalla de plata: Juegos Panamericanos 2015, Pro League 2020/2021, Juegos Olímpicos 2020, Mundial 2022, Pro League 2022/2023,

Medalla de bronce: Mundial 2014, Pro League 2023/2024 y Juegos Olímpicos 2024.