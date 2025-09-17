Al cumplirse 49 años de la “Noche de los Lápices”, realizaron un acto en Adrogué

Fue este martes. Participó el intendente Mariano Cascallares. ¿Cómo fue?

Al cumplirse 49 años de la “Noche de los Lápices”, Almirante Brown realizó un emotivo homenaje en Adrogué. Fue en recuerdo a los estudiantes secundarios secuestrados, torturados y asesinados durante la última Dictadura Militar.

El acto

Se desarrolló este martes, 16 de septiembre, en el monumento al lápiz, ubicado en el cruce de Esteban Adrogué y avenida Espora. Participó el intendente Mariano Cascallares.

La ceremonia se enmarcó en el Mes de las Juventudes e incluyó la colocación de una ofrenda floral. Además, contó el acompañamiento de federaciones y centros de estudiantiles, también de instituciones educativas y autoridades locales.

“En Almirante Brown trabajamos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Este homenaje que, realizamos cada año a los estudiantes de la Noche de los Lápices, busca reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con las juventudes para continuar construyendo un futuro mejor”, subrayó el jefe comunal.

Desde el 2020

La Dirección de Juventud, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Derechos Humanos llevan adelante actividades para conmemorar esta fecha.

“Dichas acciones buscan promover una reflexión crítica sobre el pasado histórico argentino, fortaleciendo los valores democráticos y proyectando un futuro con más derechos e igualdad”, indicaron.

Del acto participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; los secretarios de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán y de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola. También la directora del Instituto de las Juventudes, Daniela Señorelli; la delegada de Adrogué, María José Zandonadi; representantes de la UNaB, de escuelas e institutos de formación docente locales.