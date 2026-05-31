Aumentará el boleto de colectivos en Provincia y Ciudad: ¿Cuánto costará viajar desde junio?

Conocé el nuevo cuadro tarifario.

Viajar en colectivo será más caro a partir del 1° de junio. Las líneas que circulan en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad aumentarán cerca de un 5%, en sintonía con el esquema de actualización tarifaria atado a la inflación.

¿Cómo será?

El porcentaje de incremento surge de la sumatoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 2% adicional. En esa línea, la nueva cifra se calculó luego de que se conociera que el IPC 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires.

A raíz de esto, detallaron que el aumento en las líneas de colectivos será del 4,8% en provincia de Buenos aires y, a partir del 1 de junio, el cuadro tarifario quedará de la siguiente manera:

0 a 3 km: $1015,61

$1015,61 3 a 6 km: $1142,55

$1142,55 6 a 12 km: $1269,50

$1269,50 12 a 27 km: $1523,40

$1523,40 Más de 27 km: $1791,02

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el incremento será del 4,6% y aplicará en las 28 líneas que circulan en el territorio porteño. De esta manera, el costo según el tramo será:

0 a 3 km: $788,28

$788,28 3 a 6 km: $875,90

$875,90 6 a 12 km: $943,3

$943,3 12 a 27 km: $1010,90

Más aumentos

El Gobierno porteño también autorizó una suba del 4,6% en el boleto de subte, el cual pasará de $1490 a $1558. En tanto, la tarifa sin SUBE registrada quedará en $2477,22.