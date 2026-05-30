Con ilusión renovada: el posteo de Tagliafico luego de ser convocado al Mundial

Será su tercera actuación en una Copa del Mundo. La información.

Se confirmó la lista de la Selección Argentina para la Copa del Mundo y uno de los que reaccionó a su convocatoria fue Nicolás Tagliafico. El campeón del mundo compartió una publicación en sus redes sociales para expresar su felicidad por volver a vestir la camiseta albiceleste.

¿Qué dijo?

El oriundo de Rafael Calzada publicó una imagen animada en su cuenta de Instagram en la que se observan tres cuadros con las camisetas que utilizó en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, además de la que lucirá en la edición de México, Estados Unidos, Canadá 2026.

Debajo de ellos aparece una bandera argentina, mientras que sobre una mesa se destacan una Copa del Mundo y una katana, en alusión a su fanatismo por la cultura japonesa.

“La 3 en la espalda y la ilusión del tercero por delante”, escribió junto a la imagen, haciendo alusión a su emblemático número de camiseta y la cantidad de veces que asistirá al torneo más importante.

Sus estadísticas

Su primera participación en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018, torneo en el que disputó los cuatro partidos y acumuló 360 minutos. Luego, en Qatar 2022, fue una pieza importante del equipo campeón: participó en seis encuentros, incluida la final frente a Francia.