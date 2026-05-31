Dom, 31/05/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2708
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
DEPORTES
domingo 31 de mayo de 2026

San Martín recibe al puntero del campeonato en el Francisco Boga


Se enfrentará hoy, domingo 31 de mayo, con Arsenal. ¿A qué hora?

San Martín de Burzaco buscará mantenerse en la senda del triunfo y continuar escalando posiciones para afianzarse en los puestos de Reducido. Sin embargo, tendrá una prueba de fuego, ya que enfrente estará el líder del campeonato.

En marco de la 18° fecha, recibirá hoy, domingo 31 de mayo, a Arsenal en el estadio Fransciso Boga. Bajo el arbitraje de Wenceslao Meneses, el duelo se pondrá en marcha a las 19 hs.

¿Cómo llegan?

Tras una racha irregular en la que le costó sumar de a tres, el “Azul” logró recuperarse y ganó sus últimas dos presentaciones con autoridad: 1-0 frente a Argentino de Merlo y 2-1 ante Italiano, ambas de visitante. Esto le permitió alcanzar los 25 puntos y regresar a los puestos de Reducido.

Uno de los aspectos más urgentes a mejorar para el conjunto browniano es su falencia como local. Lleva seis partidos sin victorias en el Francisco Boga y sólo se impuso en uno de los nueve encuentros disputados allí en la temporada, con un saldo de cinco empates y tres derrotas.

Arsenal, por su parte, es hasta ahora el mejor equipo del torneo. Con nueve triunfos, siete igualdades y apenas una derrota, suma 34 puntos y lidera la tabla de posiciones. De todos modos, llega con tres pardas consecutivas y está necesitado de ganar, ya que sus perseguidores le pisan los talones.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram