Falta de agua en Brown: ¿A qué se debe?

Desde AySa lanzaron un comunicado explicando los motivos. Conocé más.

La falta de agua afecta este domingo, 31 de mayo, a varios partidos de zona sur. Entre ellos, se encuentra Almirante Brown, donde algunos hogares registran baja presión o la prestación es nula.

En este marco, desde AySA informaron que se encuentran realizando "tareas de mantenimiento e inspección en la Planta Potabilizadora General Belgrano".

El servicio podría verse afectado además en Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. También el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Para Consultas, los vecinos pueden comunicarse con AySa por WhatsApp al 11-5984-5794.

Sobre las tareas

Inspección y limpieza de rejas: l os buzos realizan tareas de limpieza manual y revisión de las rejas que filtran objetos flotantes y sólidos, asegurando un ingreso fluido del agua cruda hacia la planta.

os buzos realizan tareas de limpieza manual y revisión de las rejas que filtran objetos flotantes y sólidos, asegurando un ingreso fluido del agua cruda hacia la planta. Diagnóstico y normalización del servicio: Se evalúa el estado estructural de la torre y se registran imágenes para diagnóstico.

Con esto lo que se busca es evitar el ingreso de objetos provenientes del río, optimizar el uso de energía y mejorar el rendimiento del sistema de elevación.