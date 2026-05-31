Falta de agua en Brown: ¿A qué se debe?

Desde AySa lanzaron un comunicado explicando los motivos. Conocé más.
La falta de agua afecta este domingo, 31 de mayo, a varios partidos de zona sur. Entre ellos, se encuentra Almirante Brown, donde algunos hogares registran baja presión o la prestación es nula.
En este marco, desde AySA informaron que se encuentran realizando "tareas de mantenimiento e inspección en la Planta Potabilizadora General Belgrano".
El servicio podría verse afectado además en Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. También el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Para Consultas, los vecinos pueden comunicarse con AySa por WhatsApp al 11-5984-5794.
Con esto lo que se busca es evitar el ingreso de objetos provenientes del río, optimizar el uso de energía y mejorar el rendimiento del sistema de elevación.