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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2708
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SOCIEDAD
domingo 31 de mayo de 2026

Malvinas: brindarán los servicios de asesoramiento legal, mediación vecinal y reclamo de servicios


Será gratuito. Atenderán además inconvenientes con obras sociales y a las víctimas de estafas virtuales o telefónicas, entre otros puntos. Conocé cuándo y dónde será.

Con el objetivo de acercar servicios y descentralizar la atención, se realizará una jornada gratuita de asesoramiento en Malvinas Argentinas. Los vecinos podrán realizar consultas vinculadas a distintas problemáticas y recibir orientación de profesionales.

 

¿Cuándo y dónde será?

La jornada se llevará adelante el lunes 1 de junio, de 14 a 16 hs. Será en el CIC de la localidad, ubicado en la esquina de Lapacho y Pasteur.

Se brindará atención sobre asesoramiento legal, mediación vecinal, reclamos sobre servicios públicos y telecomunicaciones, estafas virtuales y telefónicas. Se sumarán inconvenientes con obras sociales y prepagas e incumplimientos en planes de ahorro.

Además, según informaron, se ofrecerá información sobre la aplicación Brown Previene, herramienta utilizada para fortalecer la seguridad en el distrito.

 

La actividad

Es impulsada por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local. Apunta a generar un espacio cercano y accesible para que los vecinos puedan recibir acompañamiento y resolver sus dudas de manera gratuita.

 

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