Albertario habló sobre su salida: "El entrenador no quiere que esté"

La jugadora de Adrogué aclaró que su abrupta desvinculación de Las Leonas fue exclusivamente por decisión del DT Fernando Ferrara. "Me sacó de un segundo para el otro. Yo no renuncié", sostuvo. Mirá el video.





El mundo del hockey femenino se encuentra revolucionado tras la sorpresiva salida de Agustina Albertario de la Selección Argentina. La browniana llevaba 15 años defendiendo la camiseta de Las Leonas, pero el DT Fernando Ferrara decidió excluirla de manera definitiva de todas las próximas competencias.

En este marco, la browniana fue invitada al programa de streaming "Sería increíble" en OLGA, donde dio detalles de la situación. “El entrenador no quiere que esté. Me sacó de un segundo para el otro porque me dijo que quiere seguir probando a otras jugadoras”, explicó la delantera, quien es doble medallista olímpica con la “Albiceleste”.

Sin embargo, la deportista aseguró que no tiene problema con la decisión, pero sí con la forma que se manejó ya que en enero le había confirmado que iba a continuar en el plantel. “Me dijo varios motivos por los que iba a seguir”, señaló.

Asimismo, la joven detalló cómo fue el momento en que le comunicaron su desvinculación. “Estaba haciendo la entrada en calor cuando se acercó y me comentó que no me iba a tener más en cuenta ni para la Copa América ni el Mundial del año que viene”.

Antes de que le informaran la decisión, la oriunda de Adrogué había organizado su vida para seguir ligada a las Leonas. Tenía todo listo para practicar de lunes a jueves con el seleccionado y luego viajar los fines de semana a Uruguay. De esta manera, podría mantener el nivel de élite y cruzar el Río de La Plata a jugar el torneo con su nuevo equipo: el club Biguá. "Siempre puse a la Selección adelante de todo", afirmó y resaltó: "Él sabía que estaba haciendo un esfuerzo muy grande".



Su carrera en Las Leonas

Jugó 238 partidos, marcó 117 goles y había sido una de las figuras más destacadas en el último tiempo. A lo largo de su trayectoria con la camiseta de Argentina, conquistó 16 medallas e incontables reconocimientos individuales.

Entre las distinciones que recibió, se destacan dos preseas olímpicas en Tokio 2020 (plata) y París 2024 (bronce). Además, obtuvo el primer puesto en ocho oportunidades, el segundo lugar en cinco y el tercero en tres ocasiones.