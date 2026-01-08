Alerta por aparición de alacranes en Brown: ¿Cuáles son peligrosos y cómo actuar?

Si bien muchas especies son inofensivas, existe una que es venenosa y cuya picadura puede llegar a ser "mortal". Así lo explicó la directora del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, Cristina Gaitán. Los detalles.

Ante el intenso calor, aumenta la presencia de alacranes en zonas urbanas. Se debe a que estas condiciones climáticas generan un ambiente propicio para su aparición. En este escenario, vecinos de diferentes puntos del distrito se mantienen en alerta al divisarlos en patios y hasta en el interior de las propias casas.

La preocupación por estos insectos se expresa en redes sociales. En los últimos días, una browniana pidió orientación a través de Facebook al denunciar la presencia reiterada de estos animales en la vivienda de su hija. “No es la primera vez que pasa”, confió.

¿Cómo detectar los peligrosos?

La directora del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis - Caps N° 19, Cristina Gaitán, advirtió que, si bien muchas especies son inofensivas, existe una que es venenosa y cuya picadura puede llegar a ser "mortal" en ciertos casos.

Entre las especies presentes en Almirante Brown, se encuentra el Bothriurus bonariensis. Este no es peligroso y se lo puede reconocer por ser marrón oscuro, casi negruzco.

“La cola tiene un solo aguijón pequeño, en forma de uña. A la altura de los ojos tienen dos extensiones que terminan en pinzas cortitas y que se asemejan a un guante de box, son gorditas y terminan en dos pequeñas pinzas”, explicó en diálogo con www.deBrown.comar.

Y agregó: “Si bien no es peligroso, su picadura puede generar alergia, escozor y malestar, y en personas alérgicas los síntomas pueden ser más graves”.

Por otro lado, el Tityus trivittatus si es venenoso. Debido a ello, identificarlo es fundamental para evitar complicaciones en la salud. “Se reconoce por su color anacarado, marrón bien clarito, casi beige. Posee pinzas delanteras largas y delgadas, y una cola que finaliza en un aguijón más largo, curvo y bien diferenciado”, admitió.

Por otro lado, el otro director médico sanitario del Caps Nº19, Walter Killian, detalló este tipo es escorpiones “vive dentro de los domicilios, en las cloacas, en hendiduras, sobre todo cuando hay infestación de cucarachas ya que de eso se alimenta"

Además, añadió que el Tityus trivittatus “posee un veneno neurotóxico muy doloroso”. “Generalmente este tipo de ejemplares no son mortales, pero si el paciente es un niño muy pequeño o una persona con enfermedades previas cardiópatas, respiratorias o demás, sí puede llegar a causarles la muerte”, informó.

En este sentido, explicó que los síntomas suelen ser "inflamación y dolor agudo en la zona de la picadura". "Esto viene acompañado de sudoración, malestar general y una taquicardia provocada por el mismo tóxico y el dolor que se genera”, aseguró.

¿Qué hacer ante una picadura?

Indicaron que se debe acudir de inmediato al médico. Si es posible, se recomienda identificar el ejemplar y llevarlo de forma segura a Zoonosis para facilitar el diagnóstico.

“Lo más importante es moverse con urgencia, no dejar pasar el tiempo ni acudir a remedios caseros. Hay que llevar a la persona al hospital o al centro sanitario más próximo, donde se va a disponer del suero anti escorpiónico", resaltó Killian.

En alerta

En este sentido, entre las medidas de prevención, se recomendó:

Revisar siempre el calzado y la ropa antes de usarlos.

Mantener ventanas cerradas o con mosquiteros.

Conservar los ambientes limpios y ordenados, especialmente paredes sin revocar.

Separar la cama de la pared.

Evitar dejar juguetes u objetos de los niños en el piso o a la intemperie.

Colocar alambre tipo mosquitero en rejillas y desagües.

No acumular materiales de construcción, ramas, cacharros o escombros.

En este contexto, el descacharreo resulta central, no solo para prevenir la aparición de los alacranes en zonas urbanas sino también para combatir el dengue. “No hay que matarlos, sobre todo los que son inofensivos, porque son depredadores de insectos muchos más pequeños como hormigas, cucarachas, arañas y pulgas”, admitió Gaitán a este medio.

Ante la aparición de alacranes o consultas, los vecinos podrán comunicarse a Zoonosis Brown al 5034-6200, internos 647 o 648, de lunes a viernes, de 7 a 14 hs.