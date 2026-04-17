Alerta por mensajes amenazantes en escuelas: piden no viralizar y reforzar el diálogo en el hogar

Se debe acompañar y escuchar sin minimizar lo que los chicos expresan. Además de dar aviso rápidamente a directivos ante alguna situación sospechosa. Se realizó un reto en redes sociales que se viralizó. Los detalles.

Ante la reciente circulación de mensajes amenazantes en escuelas, autoridades bonaerenses reforzaron las recomendaciones para actuar con responsabilidad. De este modo, se busca evitar situaciones de pánico y llevar tranquilidad a las aulas.

¿Cuáles son?

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, junto con la Dirección General de Cultura y Educación y la Justicia, recordaron que este tipo de hechos pueden constituir un delito.

En este sentido, el llamado está dirigido especialmente a las familias, a quien se les pide generar espacios de reflexión sobre el uso responsable de las redes sociales por parte de niños y adolescentes.

Asimismo, desde el Municipio de Almirante Brown remarcaron que ante la viralización de este tipo de mensajes resulta central tomar acciones como adultos responsables. En primer lugar, manteniendo la calma y promover el diálogo dentro del hogar.

También se recomienda acompañar y escuchar sin minimizar lo que los chicos expresan. Además, dar aviso rápidamente a directivos, docentes o equipos de orientación escolar ante cualquier situación sospechosa.

Por otra parte, las autoridades insisten en no viralizar este tipo de contenidos, ya que su difusión solo contribuye a generar miedo y confusión en la comunidad educativa.

Ante cualquier alerta, se puede realizar la denuncia llamando al 911 o utilizando la aplicación Brown Previene. “Cuidarnos es responsabilidad de todos”, indicaron.

¿Por qué se da esto?

Una de las principales hipótesis es que se pudo haber tratado de un reto viral organizado a través de las redes sociales. Otras de las posibilidades que investigan es si fue un efecto contagio.