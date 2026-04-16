Clases gratuitas de handball en distintas localidades de Brown

Se desarrollan en clubes de Claypole, José Mármol, Don Orione, Glew y San José. ¿Cómo participar?

A través del programa de Deporte Descentralizado, Almirante Brown continúa acercando nuevas propuestas gratuitas a los vecinos. En esta oportunidad, brindan clases de handball en distintas instituciones del distrito.

¿Dónde?

La iniciativa, impulsada por el Instituto Municipal del Deporte, busca fomentar la actividad física, el encuentro y el acceso igualitario al deporte, con espacios pensados para todas las edades y niveles.

Las clases se desarrollan en clubes de Claypole, José Mármol, Don Orione, Glew y San José. Esto permite que cada vecino pueda sumarse cerca de su casa. No se requiere experiencia previa, solo ganas de animarse.

En este marco, las entidades donde se realizan las prácticas son las siguientes:

José Mármol

Club Fragata (Mitre 3200): martes y jueves, de 15 a 16.30 hs

(Mitre 3200): San Juan (Bouchard y Republica Argentina): martes y jueves, de 17 a 18 hs

(Bouchard y Republica Argentina): Integración y Cultura (Bernardi 3751): martes y jueves, de 18.10 a 19.40 hs

San José

Martín Arín (Bynnon y San Juan): lunes y miércoles, de 14 a 16 hs

Don Orione

Defensores de Don Orione (Eva Perón y Lacaze): lunes y martes, de 17 a 18 hs

Claypole

Taponazo (Hernández 4357): lunes y viernes, de 20 a 21.30 hs

Glew

CSD Villa París (Santa Fe 1907): martes, de 17.30 a 19 hs

Quienes deseen participar pueden acercarse directamente a la sede más cercana en los días y horarios establecidos, sin necesidad de inscripción previa. “Te esperamos para jugar, compartir y disfrutar”, indicaron.