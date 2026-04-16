Clases gratuitas de handball en distintas localidades de Brown

Se desarrollan en clubes de Claypole, José Mármol, Don Orione, Glew y San José. ¿Cómo participar?
A través del programa de Deporte Descentralizado, Almirante Brown continúa acercando nuevas propuestas gratuitas a los vecinos. En esta oportunidad, brindan clases de handball en distintas instituciones del distrito.
La iniciativa, impulsada por el Instituto Municipal del Deporte, busca fomentar la actividad física, el encuentro y el acceso igualitario al deporte, con espacios pensados para todas las edades y niveles.
Las clases se desarrollan en clubes de Claypole, José Mármol, Don Orione, Glew y San José. Esto permite que cada vecino pueda sumarse cerca de su casa. No se requiere experiencia previa, solo ganas de animarse.
En este marco, las entidades donde se realizan las prácticas son las siguientes:
José Mármol
San José
Don Orione
Claypole
Glew
Quienes deseen participar pueden acercarse directamente a la sede más cercana en los días y horarios establecidos, sin necesidad de inscripción previa. “Te esperamos para jugar, compartir y disfrutar”, indicaron.
🏐Brindan clases gratuitas de vóley en distintas instituciones de Brown👇 #Voleyhttps://t.co/EmnjbmeyOO
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 9, 2026