Entregaron ayudas económicas a familias brownianas en situación de vulnerabilidad

Participó del acto el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel. Toda la información.

Almirante Brown continúa acompañando a familias brownianas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Se busca con ello ayudarlas a refaccionar sus viviendas y mejorar sus condiciones de vida.

La actividad

Se llevó adelante en la Casa de la Cultura de Adrogué. Fue encabezada por el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel. En ese marco, se realizó la entrega de ayudas económicas a 12 vecinos. Según detallaron, todos ellos no cuentan con recursos y atraviesan momentos complejos, ya sea por cuestiones de salud, situaciones de violencia de género, problemáticas habitacionales o emergencias como incendios.

Los beneficiarios son previamente evaluados por equipos de trabajadores sociales, quienes determinan las necesidades específicas de cada caso. A partir de ese análisis, se otorga una ayuda económica destinada a la compra de materiales de construcción, con montos que varían en función de cada situación particular.

“Desde el Municipio seguimos fortaleciendo estas importantes políticas públicas. Estas tienen como eje el acompañamiento a nuestras familias, brindando herramientas concretas para mejorar su calidad de vida”, aseguró Mariano Cascallares.

Participaron además de la jornada la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la subsecretaria de Desarrollo y Derechos Humanos, Regina Stacco.