Ritmos latinos y stretching, las clases gratuitas para adultos y personas mayores que ofrece Brown

Se llevan adelante en los polideportivos de Ministro Rivadavia y Don Orione. También hay actividad física integral, newcom, conciencia corporal y stretching. Conocé cómo participar.

Quienes busquen una opción para mantenerse activos y compartir un momento de distracción, ahora pueden sumarse a las nuevas propuestas que se dictan en Ministro Rivadavia y Don Orione. Las clases están orientadas a adultos y mayores. Todas son gratuitas.

¿Cuáles son?

En el Polideportivo de Ministro Rivadavia (Quiroga y 25 de Mayo)

Actividad física: lunes y miércoles de 8:30 a 10:30 hs. Se solicita presentar el apto médico correspondiente al año 2026.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente en el horario de la clase o solicitar más información e inscribirse a través del correo recreacionydeporte@gmail.com

En el Polideportivo de Don Orione (Avenida Eva Perón 750)

Ritmos latinos: martes y jueves de 14 a 15 hs

Actividad física integral : martes y jueves de 13 a 14 hs.

: Newcom: lunes, miércoles y viernes de 9 a 11.30 hs

Conciencia corporal: miércoles de 8 a 9 hs.

Stretching: lunes y viernes de 8 a 9 hs.

En este caso, los vecinos deberán anotarse de forma presencial en los días y horarios propios de la clase elegida. Se necesita presentar fotocopia del DNI y también apto físico vigente.

Las actividades que se brindan en Don Orione son pensadas para adultos de 50 y mayores a partir de los 60 y 70 años, excepto newcom que no hay diferencia de edad. Según indicaron, todas las clases son adaptadas al grupo.