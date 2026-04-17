Ritmos latinos y stretching, las clases gratuitas para adultos y personas mayores que ofrece Brown

Se llevan adelante en los polideportivos de Ministro Rivadavia y Don Orione. También hay actividad física integral, newcom, conciencia corporal y stretching. Conocé cómo participar.
Quienes busquen una opción para mantenerse activos y compartir un momento de distracción, ahora pueden sumarse a las nuevas propuestas que se dictan en Ministro Rivadavia y Don Orione. Las clases están orientadas a adultos y mayores. Todas son gratuitas.
En el Polideportivo de Ministro Rivadavia (Quiroga y 25 de Mayo)
Quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente en el horario de la clase o solicitar más información e inscribirse a través del correo recreacionydeporte@gmail.com
En el Polideportivo de Don Orione (Avenida Eva Perón 750)
En este caso, los vecinos deberán anotarse de forma presencial en los días y horarios propios de la clase elegida. Se necesita presentar fotocopia del DNI y también apto físico vigente.
Las actividades que se brindan en Don Orione son pensadas para adultos de 50 y mayores a partir de los 60 y 70 años, excepto newcom que no hay diferencia de edad. Según indicaron, todas las clases son adaptadas al grupo.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) April 16, 2026