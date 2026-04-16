Allanamientos por amenaza de tiroteo en una escuela de Solano: "Vamos a matar a todos"

Ocurrió en la Escuela N°58. Registraron la casa de un alumno. Se detectaron también situaciones similares en otros establecimientos del distrito. La información.

Luego de una seguidilla de amenazas en establecimientos educativos del Conurbano, la investigación comenzó a avanzar. En ese contexto, se realizó un allanamiento en la vivienda de un estudiante de San Francisco Solano, señalado por haber dejado una advertencia de tiroteo en su escuela.

El procedimiento

El hecho se registró en la Escuela N°58 de la localidad. Allí, las autoridades advirtieron una inscripción en los azulejos del baño de varones, realizada con fibra negra. Esta hacía referencia a un presunto “tiroteo escolar” con fecha consignada y contenía el nombre y apellido de un alumno.

Tras constatar la situación, la dirección del establecimiento realizó la denuncia e intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Joven de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Verónica Verardo, quien dispuso medidas para determinar responsabilidades.

En ese contexto, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio del estudiante identificado. Este arrojó resultado negativo en cuanto a la presencia de armas de fuego. Mientras que de forma preventiva se realizó un control en el ingreso escolar, con revisión de mochilas.

¿Nuevos casos?

En el distrito se detectaron pintadas de características similares en al menos otros dos establecimientos educativos. Ello, según adelantaron, derivará en nuevos allanamientos en los próximos días.

Desde el Municipio de Almirante Brown indicaron que este tipo de acciones, aún cuando puedan parecer una broma, constituyen hechos de extrema gravedad que activan la intervención judicial y policial.