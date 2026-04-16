Sorpresivo cierre de un jardín de Calzada: “Nos avisaron en la vereda”

Se trata de "Rayito de Sol". Cuenta con una matrícula de más de cien niños y 15 docentes en ambos turnos. Todo se desencadenó tras la muerte de la dueña de la institución. La información.

A solo un mes de haber iniciado el ciclo lectivo, la comunidad educativa del jardín “Rayito de Sol” de Rafael Calzada atraviesa días de incertidumbre. Se debe al anuncio del cierre repentino de la institución. En este marco, las familias denuncian que la noticia fue notificada de manera informal y sin previo aviso.

¿Cómo fue?

Según relató Cecilia Batistta, mamá de uno de los alumnos, a www.deBrown.com.ar, la situación se desencadenó tras el fallecimiento de la dueña y representante legal de la institución, ocurrido el 19 de marzo.

“El viernes 10 de abril vinieron dos inspectoras a la puerta del jardín a decirnos directamente que se cerraba y que tenían listas de vacantes para que llevemos a los chicos a otros lugares. Todo en la vereda”, explicó.

Recién el lunes 13 de abril se llevó a cabo una reunión formal con autoridades educativas. “En ese encuentro nos dijeron lo mismo. Incluso una de las inspectoras que había venido anteriormente ya no estuvo, apareció otra en su remplazo”, agregó a este medio.

El establecimiento, ubicado en Cervantes 3246, cuenta con una matrícula de más de cien niños y 15 docentes en ambos turnos. Frente a este escenario, desde la comunidad educativa aseguran que hubo intentos de encontrar alternativas para evitar el cierre inmediato, pero no hubo caso.

“Desde el jardín y otras instituciones cercanas quisieron dar soluciones, al menos momentáneas, pero a todo dicen que no. Que tenga otro representante legal o que sea cooperativa. Hay propuestas de la dirección, pero siempre la respuesta es negativa”, sostuvo la mamá.

Según relató Cecilia, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), la única vía posible sería que el heredero, viudo de la propietaria, inicie los trámites de sucesión y designe a un nuevo representante legal.

Sin embargo, las familias recibieron versiones contradictorias. “Desde la DIEGEP dicen que él no se quiere hacer cargo, pero ahora sabemos que tiene una abogada que intenta comunicarse con ellos y no recibe respuesta”, indicó.

Incertidumbre y tristeza

En este contexto, la comunidad educativa asegura no comprender los motivos detrás de la urgencia en el cierre. “No sabemos cuál es la razón para apurar tanto esta decisión y menos de esta manera, viniendo a amedrentar en la calle. Fue todo muy desprolijo”, concluyó.

Mientras tanto, padres, docentes y directivos continúan a la espera de definiciones que permitan garantizar la continuidad de los chicos. “Todo es horrible, es angustiante. No solo fue inesperado, porque al menos en mi caso ni siquiera sabía quién era la dueña, ni que estaba enferma, ni que su muerte podría llegar a ser motivo de cierre del jardín”, aseguró.

Y concluyó: “Es un lugar hermoso, contienen a los nenes y tienen muchas actividades. Realmente somos una familia, y queremos hacer hasta lo último para que no cierre. Aparte de eso, las clases empezaron en marzo, es imposible imaginarse que de un momento al otro te digan que cierran”.