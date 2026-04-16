Realizarán un operativo de salud en Glew: habrá múltiples especialidades y atención de mascotas

Los profesionales brindarán atención pediátrica, clínica y odontológica. Además, Zoonosis realizará castraciones, controles veterinarios y vacunarán. Conocé cuándo y dónde será.

El programa “Tu CAPS en Casa” sigue recorriendo el distrito y este viernes, 17 de abril, desembarcará en Glew con un nuevo operativo integral. Durante la jornada, se ofrecerá atención en distintas especialidades médicas.

¿Dónde se instalará?

Se llevará adelante en la plaza Nuestras Malvinas, ubicada en la intersección de Hugo T. Campbell y Francisco Beiró, barrio Parque Roma. Arrancará a partir de las 9 hs.

Según indicaron, en el lugar se brindará atención pediátrica (desde los 2 años), clínica, odontológica y de salud sexual integral. Además, habrá un área de enfermería y se colocarán vacunas de calendario, antigripal y Covid.

Asimismo, en el marco del Día del Animal, Zoonosis Brown otorgará 50 turnos para castración. Es importante que los animales que se intervengan cuenten con 12 horas de ayuno y los gatos asistan en bolsa de red y los perros, con correa. Sumado a ello, los profesionales aplicarán a las mascotas la dosis antirrábica, habrá retiro de puntos y desparasitación.

Sobre este programa

Dicha jornada de salud integral se efectúa en los diferentes barrios del distrito, en forma periódica. Su objetivo es descentralizar la atención médica. La propuesta es lleva adelante por el Municipio, a través de las Secretarías de Gestión Descentralizada y de Salud.