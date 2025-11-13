Alertan por la aparición de fauna silvestre en zonas urbanas de Brown

Desde el área de Zoonosis brindaron una serie de consejos en caso de toparnos con alguna especie. Conocé más.
Ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas y rurales de Almirante Brown, desde la Comuna brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta y saber cómo actuar. De este modo, se podrán evitar riesgos tanto para estos animales como para los propios vecinos.
Ante todo, desde Zoonosis recordaron que “compartimos el municipio con una fauna silvestre muy diversa, que cumple un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema”. Teniendo en cuenta ello, aclararon qué se debe hacer si nos topamos con alguna especie:
En caso de toparnos con un animal silvestre herido o en problemas, los brownianos se podrán contactar con los profesionales de Flora y Fauna al WhatsApp 221-353370 o a Zoonosis al 5034-6200, interno 647. Otra alternativa es informarlo a través de la app Brown Previene para que puedan asistirlo correctamente.
