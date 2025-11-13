Jue, 13/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2509
SOCIEDAD
jueves 13 de noviembre de 2025

Alertan por la aparición de fauna silvestre en zonas urbanas de Brown


Desde el área de Zoonosis brindaron una serie de consejos en caso de toparnos con alguna especie. Conocé más.

Ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas y rurales de Almirante Brown, desde la Comuna brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta y saber cómo actuar. De este modo, se podrán evitar riesgos tanto para estos animales como para los propios vecinos.

 

¿Cuáles son?

Ante todo, desde Zoonosis recordaron que “compartimos el municipio con una fauna silvestre muy diversa, que cumple un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema”. Teniendo en cuenta ello, aclararon qué se debe hacer si nos topamos con alguna especie:

  • Mantener distancia: en caso de verlo es importante respetar su espacio.
  • No intentar atraerlos: evitar alimentarlos o dejar basura al aire libre que pueda tentarlos a acercarse.
  • Cuidar a las mascotas: mantener a los animales domésticos dentro de casa o en un área segura, sobre todo durante la noche. El contacto con fauna silvestre puede ser riesgoso, especialmente en época reproductiva.
  • No acariciarlos ni atraparlos: esto puede ser peligroso. Respetar su espacio es clave para una buena convivencia.
  • Compartir la información: hablar con vecinos sobre la importancia de cuidar a estos animales y cómo habitar con ellos.

 

¿Qué hacer ante una emergencia?

En caso de toparnos con un animal silvestre herido o en problemas, los brownianos se podrán contactar con los profesionales de Flora y Fauna al WhatsApp 221-353370 o a Zoonosis al 5034-6200, interno 647. Otra alternativa es informarlo a través de la app Brown Previene para que puedan asistirlo correctamente.

 

