Por la falta de medicación y el atraso de pagos, peligra el Pequeño Cottolengo de Claypole

La entidad informó que vive una profunda crisis económica por la demora del pago en las prestaciones por parte del Estado Nacional. Pidieron ayuda al municipio y se reunieron con Mariano Cascallares. La información.

El Cottolengo Don Orione de Claypole atraviesa una situación económica crítica. Esta realidad compromete la continuidad de los servicios que presta a la comunidad, producto del ajuste nacional en las áreas de Salud y Discapacidad.

¿Cómo se vive?

Ante este escenario, Mariano Cascallares participó de una reunión en el complejo browniano. Lo hizo junto a funcionarios municipales y el equipo de la conducción de la entidad.

El establecimiento atraviesa en la actualidad una profunda crisis económica originada en el atraso de pagos del Estado Nacional. Se incluyen prestaciones de salud adeudadas, pagos de PAMI y pensiones no contributivas.

Al escenario anteriormente mencionado, se suma la falta de provisión de medicación y el retraso en la actualización de los aranceles. Además, no cuenta con recursos para el pago de salarios. Esto pone en riesgo las fuentes de trabajo y la atención de los residentes.

Según informaron, frente a este panorama es fundamental para la institución "visibilizar la problemática y poder articular acciones con actores institucionales y políticos para encontrar soluciones urgentes y sostenibles".

Cascallares destacó, en este sentido, la importancia de un "trabajo mancomunado" para garantizar no solo la continuidad de los servicios que el Cottolengo presta a la comunidad, sino los derechos de sus residentes.

La entidad local

Brinda atención y contención a 400 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad con una tarea social, sanitaria y de inclusión de gran relevancia.

Asimismo, asisten 100 alumnos a la escuela especial y son 30 los concurrentes al centro educativo terapéutico. Dicho espacio cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, voluntarios y religiosos.

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la secretaria de Desarrollo Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; además del equipo de la conducción de la entidad, entre ellos, el director de la Comunidad Religiosa, hermano Jorge Silanes, y el director médico, Jorge Palmieri. También dijeron presente el administrador del Cottolengo, Marcelo Bezeck, y el coordinador técnico, Fernando Montero.