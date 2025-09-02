Almirante Brown adquirió las tierras donde funciona la Escuela Agraria N°1 de Glew

Se trata de la entidad más importante de la Región. El intendente Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron las instalaciones. Toda la información.

La comunidad educativa de la Escuela Agraria N° 1 de Glew recibió una gran noticia. Es que la Comuna adquirió recientemente las tierras donde desde 2018 funciona el establecimiento.

¿Cómo fue?

La primera institución agraria del distrito se inauguró en 2018. Se ubica en Adolfo Romero 3800, en pleno cordón hortícola y floricultor de Almirante Brown. El intendente Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron las instalaciones.

En 2017, la Comuna recibió en comodato un predio de nueve hectáreas por parte de Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (F.A.N.A). Esto permitió poner en valor los edificios existentes y concretar la propuesta educativa.

Hace pocos días, el jefe comunal recibió al presidente de la F.A.N.A, Víctor Hugo Murase, rubricando la adquisición de las tierras donde funciona la escuela.

Con la firma, el Municipio transferirá el dominio a la institución educativa. Esto permitirá proyectar nuevas inversiones y obras de infraestructura a largo plazo.

Sobre la escuela

Representa una herramienta clave para potenciar la formación técnica y profesional en el sector agropecuario. Almirante Brown cuenta con un 30% de territorio rural y actualmente la institución alberga a 550 estudiantes, consolidándose como la segunda escuela agraria más importante de la Provincia.

Hasta hace pocos años, muchos vecinos debían trasladarse a otros distritos para acceder a este tipo de formación, lo que implicaba un importante esfuerzo económico para las familias.

A fines de 2024, egresó la primera promoción de 26 estudiantes que obtuvieron el título de Técnicos en Producción Agropecuaria, con orientaciones en Agroalimentos y en Producción Hortícola y Florícola.

“Quiero agradecer profundamente, porque hoy contamos con una escuela agraria en nuestro distrito gracias a F.A.N.A, que nos cedió en comodato el predio. Durante todo este tiempo fue fundamental para nosotros poder utilizarlo, y sin la colaboración de ustedes, no hubiera sido posible que nuestros chicos pudieran formarse en ella”, destacó Cascallares.