Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: los mensajes salieron de un celular en Glew

La conductora contó la situación durante la emisión de su programa. ¿Qué pasó?

La conductora Karina Mazzocco recibió una amenaza de muerte antes de comenzar su programa de televisión. Según indicaron, el número del implicado se ubicaría en Glew y las fuerzas de seguridad ya están realizando una ardua investigación.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió mientras estaba al aire “A la tarde”, el ciclo que comanda en América TV. El WhatsApp donde el público puede enviar información o historias personales recibió un inusual mensaje: unas fotos de armas y una advertencia para la presentadora.

“Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”, afirmó la amenaza. En tanto, el emisor compartió una imagen suya con dos pistolas y la frase: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”.

Además, realizó una llamada telefónica y enfatizó: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”. Esto se vincula a un segmento del programa en el que tocó los conflictos familiares de los hijos del recordado futbolista Claudio “Pájaro” Caniggia.

“Teníamos todo un contenido listo para compartir con ustedes pero estas noticias que llegan de último momento nos cambian todo. Nos ha pasado un montón de veces, pero nunca imaginé que iba a tener que comentarles una información que me involucra directamente a mí y a toda mi familia”, lamentó Mazzocco.

La conductora, quien rompió el silencio en vivo, precisó que “esto nunca” le había sucedido e hizo hincapié en que es una “sensación indescriptible, muy fea e incómoda”.

La producción decidió tapar el rostro de la persona que tenía las armas en la foto, ya que no saben "si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad" ya que identidad del autor de las amenazas no está confirmada. Mazzocco contó que ya realizaron la denuncia formal y las fuerzas de seguridad están investigando.

Su colega Luis Bremer sumó un dato clave, ya que lograron establecer la localización del celular. “Estaba en la zona de Glew. Tiene que haber una persona que dé explicaciones de estos mensajes", sentenció.