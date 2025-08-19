Amigas de Noelia aprendieron cerámica para hacer un mural en el Nacional y homenajearla

La joven fue víctima de femicidio. Se conocieron cuando eran compañeras en la institución de Adrogué. “A pesar de todo lo triste que pasó y del hecho, tratamos de no llorar mientras lo estábamos poniendo sino que sea algo alegre”, expresaron a De Brown. Los detalles.

El pasado martes, 12 de agosto, Noelia Torres hubiera cumplido 35 años. Seguramente, hubiera elegido el fin de semana para celebrarlo. Sin embargo, este sábado no había torta de cumpleaños, ni guirnaldas ni carteles de felicitaciones. Noelia no estaba. Pero eso no impidió que su grupo de amigas se juntara y decidiera recordarla como ella se merecía: con un mural.

Manos a la obra

Las jóvenes se encontraron a las 15 hs en la puerta del colegio Nacional de Adrogué. Es que en esa escuela se conocieron, algunas en la primaria y otras en la secundaria. Les pareció el lugar perfecto, aquel semillero de su amistad, para plasmar quién había sido Torres. Estuvo presente también el consejero escolar de Nuevos Aires y representante de la ONG Compromiso Ciudadano, Federico Fuentes, quién colaboró con el homenaje.

Así fue que comenzaron esta obra cuya particularidad es que está hecha de cerámica. “Todas las piezas las hicimos nosotras a mano. Hicimos un curso acelerado. Ninguna de nosotras sabía. No queríamos hacer algo convencional”, explicó Giuliana, quién conocía a la víctima desde cuatro grado, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “De un lado tiene el árbol de la vida, que cada colibrí tiene una inicial que seríamos nosotras como amigas. Y del otro lado, son todas las cosas que a ella le gustaban. Van a ver a su gato, también algunos tatuajes que compartíamos”.

Lejos de verse caras tristes, las jóvenes se calzaron los guantes y con una sonrisa en sus rostros cubrieron las piezas con cemento para de forma delicada colorarlas en dos columnas de la institución, que luego pintarían de violeta en alusión al movimiento “Ni una Menos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noelia Torres (@justiciaxnoe)

Pese la razón que las unía, los mates, el compartir anécdotas y los cantos apoyados por una guitarra invadieron la tarde. “Tengo la fe que está acá con nosotros y que hay que recordarla, a pesar de todo lo triste que pasó y del hecho, tratamos de no llorar mientras lo estábamos poniendo sino que sea algo alegre. Este es un momento para poner el dolor de un costadito y disfrutar entre todas”, resaltó.

Entre las personas que presenciaron la intervención artística, se hallaba Susana, la mamá de Noelia. “Estoy maravillada de lo que se les ocurrió, del trabajo tremendo que hicieron. Quedó precioso. A Noe le gustaría porque son sus amigas de la infancia. Después se hicieron amigos en su trabajo. Siempre estuvieron juntas y van estar. A mí también me acompañan. Miro eso y lloro”.

El hecho

Ocurrió el pasado 8 de marzo. La víctima fue hallada muerta en su departamento. Por el caso, quedó detenido de manera preventiva su vecino César Ezequiel Florentín, de 21 años. La principal hipótesis es que primero intentó abusarla sexualmente y, al no poder concretarlo, la asesinó.

“Sabemos que él está preso y que la fecha de juicio es en diciembre. Estamos reclamando cadena perpetua, la condena máxima para el asesino y que no haya ningún atenuante”, afirmó Giuliana.

En tanto, Susana detalló: “El fiscal, cuando miró la escena del crimen, tenía todas las pruebas que la incriminaban al tipo. No hay duda. Él no quiso nunca hablar nada. ¿Por qué la odiaba? la deseaba, tenía rabia, no sé. No voy a entender por qué. Me atravesó la desgracia”.