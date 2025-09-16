Mar, 16/09/2025 |
Ante el puntero, Claypole se juega la clasificación al Reducido


Visitará hoy, martes 16 de septiembre, a Ituzaingó. La previa aquí.

Claypole se juega todo. En marco de la última fecha del torneo de la Primera C, el “Tambero” necesita ganar para asegurarse un lugar en el Reducido sin tener que mirar otros resultados. Para ello, tendrá una dura prueba como visitante: enfrentará  a Ituzaingó, puntero de la zona.

El encuentro se llevará adelante hoy, martes 16 de septiembre, a partir de las 15 hs. El árbitro Guido Mascheroni fue designado para impartir justicia. Se enfrentaron por última vez en la primera vuelta del campeonato, cuando el “León” se impuso 1-0 en el Rodolfo Capocasa.

¿Cómo llegan?

Claypole viene de igualar sin goles con Deportivo Español y llegó a cinco partidos sin conseguir victorias (cuatro empates y una derrota). Esta racha no le permitió asegurarse rápidamente un lugar en el Reducido y hace que llegue a la última fecha con la urgencia de ganar.

El equipo de Roque Droga acumula 29 puntos y está sexto en la Zona A. Tiene la misma cantidad que el séptimo, Leandro N. Alem, último clasificado hasta ahora. No obstante, una unidad por debajo de ambos se encuentran El Porvenir y Mercedes.

Ituzaingó, por su parte, ya tiene confirmada la primera posición del grupo y disputará ante Camioneros una final para definir el campeón. Su última derrota fue en la 7° fecha y, desde entonces, encamina once triunfos y seis igualdades.

