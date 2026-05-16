Ante un duro rival, San Martín buscará volver a la victoria en Burzaco

Recibirá hoy, sábado 16 de mayo, a Talleres de Remedios de Escalada. La previa aquí.

San Martín buscará volver a hacerse fuerte en Burzaco para mantenerse en la senda del triunfo y seguir escalando posiciones. En ese contexto, afrontará una exigente prueba ante Talleres de Remedios de Escalada, que se consolidó como uno de los protagonistas del torneo.

En marco de la 16° fecha de la Primera B, el encuentro se disputará hoy, sábado 16 de mayo, en el estadio Francisco Boga. Se disputará a partir de las 15:30 hs y estará arbitrado por Marcos Recalde.

¿Cómo viene?

El “Azul” llega entonado tras derrotar 2-0 Laferrere, resultado que le permitió cortar una racha de cinco partidos sin victorias. Además, con ese triunfo, alcanzó los 19 puntos y escaló hasta la 9° posición, lugar que, por el momento, lo metería en el Reducido.

Para seguir afianzándose en dicha zona, necesita volver a convertir a Burzaco en una fortaleza. Es que acumula cinco presentaciones sin festejar como local y sólo ganó uno de los ocho duelos disputados allí durante la temporada, con un saldo de cinco empates y dos caídas.

Enfrente tendrá una exigente prueba, ya que Talleres de Remedios de Escalada atraviesa un gran momento: acumula dos victorias consecutivas y lleva cuatro partidos sin derrotas. Con 25 unidades, se ubica en la 5° posición y está a seis puntos de los líderes Arsenal y Villa Dálmine.