Libros, shows, obras y Castelforte, entre las opciones para disfrutar este finde en Brown

Conocé la grilla completa de actividades.
Pese a los días fríos, Almirante Brown tendrá este fin de semana una renovada agenda cultural y recreativa en distintos puntos del distrito. Las propuestas incluyen opciones gratuitas y pensadas para toda la familia.
¿Qué habrá?
Sábado 16
- Feria del Libro en Glew: Se desarrollará de 12 a 18 hs. Tendrá como escenario el Circuito de Ciclismo, ubicado en la intersección de Jorge Newbery y Garibaldi. Participarán librerías, editoriales, escritores y artistas invitados.
- “Con-Ciertos Dúos”: Una noche para disfrutar de la música instrumental con obras de E. Blázquez, P. Laurenz y A. Piazzolla. Será a las 19 hs, en el salón bordo de Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224)
- Obra “Una Carta de Amor”. Se trata de un espectáculo de danza teatro a cargo de la Compañía En Círculo. La historia de una búsqueda y de un amor que atraviesa el tiempo. Tendrá como escenario el Centro E. S. Discépolo de Burzaco (E. de Burzaco), a las 20:30 hs.
- Castelforte abre sus puertas: el castillo se ubica en Rosales 1521, Adrogué. La jornada comenzará a las 15 hs. El ingreso será por orden de llegada y se solicitará un bono contribución de $5000 por persona. Quienes participen podrán disfrutar de una charla histórica y recorrer tanto el museo como los túneles.
- Tarde de juegos de rol: desde las 13:30 hs, en el circuito de ciclismo Glew. La actividad se enmarcará en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Los vecinos podrán jugar "Caos y orden", un juego de mesa estratégico ambientado en el ocaso del mundo vikingo, y también habrá mesas de rol que prometen dar lugar a la fantasía, el humor y la creación de grandes personajes.