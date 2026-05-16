Libros, shows, obras y Castelforte, entre las opciones para disfrutar este finde en Brown

Conocé la grilla completa de actividades.

Pese a los días fríos, Almirante Brown tendrá este fin de semana una renovada agenda cultural y recreativa en distintos puntos del distrito. Las propuestas incluyen opciones gratuitas y pensadas para toda la familia.

¿Qué habrá?

Sábado 16

Feria del Libro en Glew : Se desarrollará de 12 a 18 hs. Tendrá como escenario el Circuito de Ciclismo , ubicado en la intersección de Jorge Newbery y Garibaldi . Participarán librerías, editoriales, escritores y artistas invitados .

: Se desarrollará de Tendrá como escenario el , ubicado en la intersección de . Participarán . “ Con-Ciertos Dúos ”: Una noche para disfrutar de la música instrumental con obras de E . Blázquez, P. Laurenz y A. Piazzolla . Será a las 19 hs , en el salón bordo de Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224)

”: Una noche para disfrutar de la con obras de E . Será a las , en el salón bordo de (Esteban Adrogué 1224) Obra “Una Carta de Amor” . Se trata de un espectáculo de danza teatro a cargo de la Compañía En Círculo . La historia de una búsqueda y de un amor que atraviesa el tiempo . Tendrá como escenario el Centro E. S. Discépolo de Burzaco (E. de Burzaco), a las 20:30 hs.

. Se trata de un a cargo de la . La de una y de un que atraviesa el . Tendrá como escenario (E. de Burzaco), a las Castelforte abre sus puertas : el castillo se ubica en Rosales 1521 , Adrogué . La jornada comenzará a las 15 hs. El ingreso será por orden de llegada y se solicitará un bono contribución de $5000 por persona . Quienes participen podrán disfrutar de una charla histórica y recorrer tanto el museo como los túneles .

: el castillo se ubica en , . La jornada comenzará a las El ingreso será por y se solicitará un de . Quienes participen podrán disfrutar de una y recorrer tanto el como los . Tarde de juegos de rol: desde las 13:30 hs, en el circuito de ciclismo Glew. La actividad se enmarcará en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Los vecinos podrán jugar "Caos y orden", un juego de mesa estratégico ambientado en el ocaso del mundo vikingo, y también habrá mesas de rol que prometen dar lugar a la fantasía, el humor y la creación de grandes personajes.