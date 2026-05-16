Desarticularon una banda vinculada a casinos de Las Vegas: hubo allanamientos en Brown

La organización estaba acusada de lavado de activos y contrabando de divisas. Secuestraron grandes sumas de dinero. Los detalles.

Tras una intensa investigación, la Policía Federal desbarató una organización criminal que operaba desde el país y mantenía conexiones financieras con casinos de Las Vegas, en Estados Unidos. Hubo 30 allanamientos, uno de ellos en Almirante Brown.

¿Qué pasó?

El procedimiento se realizó en el marco de una averiguación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional. La misma se centró en maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas y operaciones económicas internacionales.

Durante la investigación, fueron identificadas 23 personas vinculadas a la estructura y otras 48 durante los allanamientos realizados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Estos incluyeron a Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes. También Santa Fe y Mar del Plata.

Como resultado, los oficiales secuestraron más de medio millón de dólares, 47 millones de pesos, 53 celulares,18 notebooks,11 tablets e iPads y 8 computadoras de escritorio. Además de una pistola y 11 rodados entre camionetas, automóviles y motos. Se sumó material documental y financiero y diferentes objetos de valor.

La investigación

Se inició en enero de 2026, luego de detectarse una estructura dedicada a maniobras de criminalidad económica transnacional con ramificaciones en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada.

Según trascendió, la organización captaba personas con visa vigente mediante falsas propuestas de viajes recreativos y actividades relacionadas con el juego. El objetivo era que abrieran cuentas bancarias en el exterior, utilizadas posteriormente para acceder a créditos de casino, transferir dinero a paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.

La banda contaba con una estructura jerárquica encabezada por un hombre que lideraba la organización junto a su padre. También participaban reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones de alrededor de 7 mil dólares por cada persona incorporada.

La causa fue caratulada como “Asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero”.