Brown buscará frenar el buen momento de Camioneros y escalar posiciones

El encuentro se disputará hoy, sábado 16 de mayo. ¿A qué hora?

Tras dos empates consecutivos, Brown de Adrogué necesita volver a sumar de a tres para no perderle pisada a los puestos de Reducido. Con ese objetivo, visitará a Camioneros en busca de una victoria que le permita acortar la distancia y meterse en la pelea.

El encuentro, correspondiente a la 16° fecha de la Primera B, se disputará hoy, sábado 16 de mayo, desde las 15:30 hs. El encargado de impartir justicia será Sebastián Bresba.

¿Cómo vienen?

Luego de la reciente igualdad sin goles con Italiano, el “Tricolor” se ubica en la 16° posición con 15 unidades, cuatro por encima de la zona de descenso y a la misma distancia de los puestos de Reducido.

Si bien acumula tres presentaciones sin derrotas, apenas logró una victoria en ese tramo, por lo que necesita reencontrarse con el triunfo para alejarse del fondo y no perderle pisada a los puestos para luchar por el segundo ascenso.

Camioneros, que viene de vencer 3-1 a Armenio, no pierde desde la 3° fechas: desde entonces, son seis triunfos y cinco empates. Este gran momento se refleja en la tabla, ya que acumula 24 unidades y está 6°, a siete de los punteros.