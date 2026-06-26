Viajar sin SUBE: las estaciones del Roca tendrán pago con QR en los molinetes

El sistema ya se encuentra en paradas de la Región y comenzará a funcionar en las próximas semanas en el distrito. La información.

Los usuarios de la línea Roca pronto podrán pagar el boleto con código QR o desde el celular en las estaciones de la Región. Desde Nación Servicios ya comenzaron a instalar los nuevos validadores en los molinetes y el sistema entrará en funcionamiento en las próximas semanas.

¿Cómo es?

Los flamantes equipos reemplazan a los tradicionales lectores de la SUBE y permitirán abonar el viaje también con billeteras virtuales u otros medios digitales compatibles. Aquellos que lo deseen, podrán continuar abonando con la tarjeta física.

La modalidad ya funciona en estaciones cercanas, como en Lomas de Zamora. Se prevé que pronto llegue a las paradas del distrito, como parte de la ampliación del sistema de pago en la línea Roca.

Con esta incorporación, los vecinos podrán realizar todo un viaje utilizando únicamente el celular. Quienes combinen tren, subte y colectivo tendrán la posibilidad de abonar cada tramo con QR o medios digitales compatibles, ya que esta tecnología está disponible en los distintos sistemas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Sin embargo, para que el mecanismo empiece a funcionar, será necesario que esté presente en todas las paradas del ramal. Esto se debe a que el pago y costo del trayecto se confirma al momento de llegar al destino.