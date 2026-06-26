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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2734
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SOCIEDAD
viernes 26 de junio de 2026

Realizarán un operativo de control visual gratuito en Malvinas


La jornada incluirá consultas oftalmológicas, entrega de recetas y descuentos en ópticas adheridas para la compra de anteojos. ¿Cuándo y dónde será?

Con el foco puesto en facilitar el acceso a la salud visual, se llevará adelante un operativo oftalmológico gratuito destinado a niños y adultos. Será el miércoles próximo, 1 de julio, en Malvinas Argentinas.

 

Sobre la jornada

Se realizará de 9 a 16 hs, en la Escuela Secundaria Nº 33, ubicada en Retiro 2565. Durante el operativo, profesionales realizarán exámenes visuales y entregarán las recetas correspondientes a quienes las necesiten. Además, quienes deban adquirir lentes podrán acceder a descuentos y promociones en ópticas adheridas.

Según se informó, los anteojos sociales tendrán un valor desde los $40.000; mientras que las graduaciones de laboratorio partirán desde los $60.000.

En este marco, las ópticas que participan de la iniciativa son:

  • Óptica Adriana (Mitre 962, Adrogué)
  • Óptica Brown (Bynnon 1715, Adrogué)
  • Ortopedia y Óptica González (avenida República Argentina 2828, Burzaco)
  • Óptica Malvinas Argentinas (Bynnon 2298, José Mármol)
  • Instituto Óptico Calzada (avenida San Martín 3369, Rafael Calzada).

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