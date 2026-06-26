Realizarán un operativo de control visual gratuito en Malvinas

La jornada incluirá consultas oftalmológicas, entrega de recetas y descuentos en ópticas adheridas para la compra de anteojos. ¿Cuándo y dónde será?

Con el foco puesto en facilitar el acceso a la salud visual, se llevará adelante un operativo oftalmológico gratuito destinado a niños y adultos. Será el miércoles próximo, 1 de julio, en Malvinas Argentinas.

Sobre la jornada

Se realizará de 9 a 16 hs, en la Escuela Secundaria Nº 33, ubicada en Retiro 2565. Durante el operativo, profesionales realizarán exámenes visuales y entregarán las recetas correspondientes a quienes las necesiten. Además, quienes deban adquirir lentes podrán acceder a descuentos y promociones en ópticas adheridas.

Según se informó, los anteojos sociales tendrán un valor desde los $40.000; mientras que las graduaciones de laboratorio partirán desde los $60.000.

En este marco, las ópticas que participan de la iniciativa son:

Óptica Adriana (Mitre 962, Adrogué)

(Mitre 962, Adrogué) Óptica Brown (Bynnon 1715, Adrogué)

(Bynnon 1715, Adrogué) Ortopedia y Óptica González (avenida República Argentina 2828, Burzaco)

(avenida República Argentina 2828, Burzaco) Óptica Malvinas Argentinas (Bynnon 2298, José Mármol)

(Bynnon 2298, José Mármol) Instituto Óptico Calzada (avenida San Martín 3369, Rafael Calzada).