Realizarán un operativo de control visual gratuito en Malvinas

La jornada incluirá consultas oftalmológicas, entrega de recetas y descuentos en ópticas adheridas para la compra de anteojos. ¿Cuándo y dónde será?
Con el foco puesto en facilitar el acceso a la salud visual, se llevará adelante un operativo oftalmológico gratuito destinado a niños y adultos. Será el miércoles próximo, 1 de julio, en Malvinas Argentinas.
Se realizará de 9 a 16 hs, en la Escuela Secundaria Nº 33, ubicada en Retiro 2565. Durante el operativo, profesionales realizarán exámenes visuales y entregarán las recetas correspondientes a quienes las necesiten. Además, quienes deban adquirir lentes podrán acceder a descuentos y promociones en ópticas adheridas.
Según se informó, los anteojos sociales tendrán un valor desde los $40.000; mientras que las graduaciones de laboratorio partirán desde los $60.000.
En este marco, las ópticas que participan de la iniciativa son:
💉Realizarán una jornada de testeo rápido de VIH y Sífilis en Rafael Calzada👇 #vih #sifilis https://t.co/WtVhBkgLIo
— Noticias De Brown (@debrownweb) June 24, 2026