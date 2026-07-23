Familias de Longchamps, Glew, Burzaco, Mármol y Don Orione firmaron la escritura de su casa

Participó del acto Mariano Cascallares. Toda la información.

Vecinos de Almirante Brown regularizaron su situación dominial, firmaron su escritura y dieron un paso fundamental para acceder al título de propiedad de sus viviendas. Los beneficiarios pertenecen a Longchamps, Glew, Burzaco, José Mármol y al barrio Don Orione Viejo.

¿Cómo fue?

Mariano Cascallares participó del acto. En este sentido, a través de la Ley 24.374 (conocida como ley Pierri), 20 familias accedieron a la titularidad de su propiedad. Previamente, todos acreditaron la posesión pública, pacífica y continua del inmueble que ocupan.

Los vecinos ahora podrán iniciar el trámite en la Subsecretaria de Tierras del Municipio. Desde allí, se controla la documentación y realiza los relevamientos técnicos de manera gratuita.

Estos expedientes son enviados a los escribanos regularizadores, y cuando ellos lo disponen, se procede a la firma de la escritura que pasa al Registro de la Propiedad y se entrega en acto público.

Intervienen en la operatoria, de forma conjunta, la subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. También la Escribanía General de Gobierno y la Comuna.

“Continuamos avanzando con la regularización dominial en todo el distrito. Esto realmente nos pone muy felices porque sabemos la importancia que tiene una escritura para cada uno de nuestros vecinos”, señaló Cascallares, quien además hizo hincapié en el trabajo articulado con el Gobierno Bonaerense.

Formaron parte de la actividad la Escribana Regularizadora, Laura Belén, y la subsecretaria de Tierras local, Rosana Riccieri.