El Meléndez sumó un tomógrafo, un mamógrafo y un equipo de rayos

También la lista incluye ecógrafos. Los detalles.

El hospital Lucio Meléndez de Adrogué incorporó equipamiento de última generación. Esto permitirá fortalecer las prestaciones médicas y ampliar los servicios de salud para los vecinos.

¿Qué fue?

Entre la aparatología adquirida por la Provincia, se encuentran un tomógrafo, un mamógrafo, un equipo de rayos digital y ecógrafos. Se trata de herramientas fundamentales para mejorar la capacidad de diagnóstico y brindar respuestas más rápidas y precisas.

En ese marco, la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, recorrió las instalaciones del histórico nosocomio, que depende del Ministerio de Salud Bonaerenses, y pudo conocer los nuevos dispositivos tecnológicos.

“Celebramos la incorporación de este equipamiento de última tecnología. De este modo, se fortalece la atención sanitaria y se amplían los servicios que brinda el hospital Lucio Meléndez, siendo un pilar de toda la Región junto con el Oñativia”, destacó Mariano Cascallares.

Mejor atención

Según informaron desde la Comuna, en los últimos meses también se concretaron importantes obras de infraestructura en el establecimiento. Incluyeron la refacción integral de los techos con tareas de impermeabilización, reparación de filtraciones y reacondicionamiento de estructuras. Además, se instalaron nuevos pisos con materiales de última generación y continúan las mejoras en los sistemas de ventilación.