Anunciaron que el paso bajo nivel de Longchamps quedará inaugurado en las próximas semanas

Está en la última etapa. El intendente Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, supervisaron los avances. La información.

La megaobra del paso bajo nivel de Longchamps entró en su tramo final. En este marco, según informaron oficialmente, será inaugurada en las próximas semanas.

El nuevo cruce

Se ubica en Diehl, en la intersección con la Ruta Provincial 210 y Catamarca. El intendente Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, supervisaron los avances.

La obra contempla dos carriles, con una velocidad de diseño de 40 km/h, una longitud total de 150 metros y un gálibo vertical de 4,62 metros. Esto permitirá el paso de ómnibus de larga distancia.

Además, incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales, puentes peatonales de hormigón, veredas y rampas de acceso. Incorpora un moderno sistema de iluminación led con control centralizado, circuito de ahorro energético y señalización vial.

Durante la visita

Katopodis estuvo acompañado por su equipo técnico y autoridades comunales, quienes luego mantuvieron una reunión de trabajo en la Casa Municipal. El objetivo fue avanzar en una agenda común que incluye, entre otras intervenciones, la segunda etapa de la renovación integral de Ruta N° 4.

“Estamos muy felices de recibir al ministro para recorrer esta obra histórica que muy pronto estará habilitada para el uso de nuestros vecinos. Es un avance estructural que mejorará por completo la transitabilidad, circulación y conectividad dentro de Longchamps, en particular, y para todo Almirante Brown en general”, remarcó Cascallares.

Y continuó: “La misma forma parte de un plan integral de conectividad y mejora vial que se complementa con el avance del paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada”. En este sentido, el jefe comunal indicó que se estima que ambos cruces “finalicen antes de fin de año”.

En la recorrida estuvieron presentes el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y la delegada de Longchamps, Valeria Soria. Lo hicieron junto a equipos técnicos del Ministerio y del Municipio.