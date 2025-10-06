Por la última etapa del paso bajo nivel de Calzada, realizarán desvíos de tránsito

Será durante toda la semana. Los detalles.

Almirante Brown anunció que la obra del paso bajo nivel de Rafael Calzada está en la etapa final. En ese contexto, implementará durante esta semana cortes y desvíos de tránsito en la zona de Presidente Perón.

¿Cómo será?

Las modificaciones para circular son necesarias para avanzar con el hormigonado de las losas de las calles aledañas que se superponen con el cruce actual. En esa línea, el tránsito será derivado principalmente hacia el paso de la avenida San Martín y a los dos de Claypole.

Desde la Comuna anticiparon que se dispondrá de la señalética correspondiente, como también de personal de Tránsito de forma preventiva para orientar a los conductores.

"Avanzamos con esta importante obra que encara su tramo final. Potenciará por completo la transitabilidad y circulación en Rafael Calzada y beneficiará a los miles de vecinos de otras localidades que pasan por la zona cada día", destacó el intendente Mariano Cascallares.

Sobre el paso bajo nivel

Se construye en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías del Ferrocarril General Roca, ramal Temperley–Bosques. El mismo aportará mayor seguridad y conectividad a la zona.

Será de doble mano y permitirá la circulación de todo tipo de vehículos con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros en dos carriles, uno por sentido. Además, contará con dos cruces peatonales subterráneos e iluminación LED en todo su recorrido.

En paralelo, Almirante Brown avanza también con la última etapa del paso bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps. Es en el marco de un plan integral de infraestructura vial que busca mejorar la circulación y eliminar barreras ferroviarias en distintas localidades del distrito.