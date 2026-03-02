Apertura de sesiones en Ciudad: Jorge Macri priorizó más seguridad y obras públicas

El Jefe de Gobierno porteño dejó en claro que se terminó “la ciudad del caos, del desorden y del vale todo” durante su discurso en la Legislatura. ¿Además que dijo?

Con el anuncio de más inversión en seguridad y obras públicas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. En esa línea, volvió a reclamar la deuda por la coparticipación que se generó en la presidencia de Alberto Fernández.

¿Cómo fue?

El acto se puso en marcha cerca de las 9:30 hs de este lunes, 2 de marzo. Por primera vez sin el bloque oficialista siendo mayoría, el mandatario brindó su discurso ante el cuerpo parlamentario para dar comienzo de manera formal al año legislativo.

“La ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden. Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el de los porteños que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz", afirmó Macri.

Además, enfatizó en que los porteños no quieren “vivir como en lo peor del Conurbano”, como tampoco “ser rehenes de nadie”. “Ni de los que cortan la calle, ni los que invaden veredas, ni de los delincuentes. Ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia”, continuó.

“Siete de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano. Por eso, le pedimos al gobernador, Axel Kicillof, que se haga cargo. Este no es un problema para mirar para otro lado”, aseguró.

En tanto, señaló que los manteros, acampes y la toma de propiedades ya no son parte de la Ciudad: “No cambiaron las leyes, no cambiaron los jueces. Cambió la decisión política”.

Macri, entre los diferentes temas que abordó, resaltó que se modificó la educación y se rompió una “pedagogía que atrasaba”. “Si un alumno escribía hormiga sin h, no se lo corregía para no estigmatizarlo. Corregir es educar. Volvimos a hacerlo y tuvimos los mejores resultados históricos en lengua y matemática", explicó.

¿Qué más dijo?

Si bien mantiene su respaldo con la gestión de Javier Milei, el Jefe De Gobierno porteño volvió a reclamar por deuda a partir del recorte de la coparticipación durante la administración de Alberto Fernández.

“Este esfuerzo que la Ciudad está haciendo no alcanza si no se cumple con el pago”, señaló, mientras prometió “seguir bajando impuestos y manteniendo la calidad de los servicios”.

“Con la deuda que dejó Alberto Fernández, podríamos hacer tres líneas de subte, cuatro más de TramBus, la refacción integral de 800 escuelas, seguir actualizando el equipamiento de todos los hospitales y Centros de salud y Acción Comunitaria (CESAC) de la Ciudad”, explicó.

Por otro lado, contó que está en marcha la licitación nacional e internacional de la Línea F y están trabajando en la construcción de un “TramBus 100% eléctrico que usará semáforos predictivos e integra su boleto a la red de subtes”.

“Se está transformando la Dellepiane en la primera ‘autopista parque’ de la Ciudad: ya se avanzó en un 50% la megaobra que va a reducir casi a la mitad el tiempo de viaje en hora pico y a sumar 160 mil metros cuadrados de verde para los vecinos de Villa Lugano, Flores y Parque Avellaneda”, detalló entre las obras que se llevan adelante en territorio porteño.