Argentina sufrió dos cambios en la lista para el Mundial

Nicolás González y Joaquín Correa se perderán la copa por lesiones. Ya están los reemplazantes. ¿Quiénes son?

A días del debut en el Mundial, la Selección Argentina atraviesa una situación impensada. El triunfo 5-0 ante Emiratos Árabes en el último amistoso previo a la copa dejó un sabor agridulce en el cuerpo técnico. Es que, si bien ganó y varios jugadores mostraron un gran nivel, otros debieron ser desafectados por lesión.

En las últimas horas, Lionel Scaloni tuvo que tomar la dura decisión de realizar dos modificaciones en la lista de 26 futbolistas con los que afrontará la cita internacional. Nicolás González y Joaquín Correa no serán tenidos en cuenta por diferentes molestias.

El atacante de la Fiorentina es una baja sensible para el grupo ya que su polifuncionalidad podía aportar variantes tanto en el mediocampo, la delantera e incluso en el lateral izquierdo. Una lesión muscular lo dejó afuera. En cuanto al ex Estudiantes, sufrió un dolor en la rodilla post partido y al ser exigido no respondió como esperaban.

Sus lugares serán ocupados por Ángel Correa y Thiago Almada. Ambos se encontraban en Argentina y en estado de alerta ya que el CT les había informado que podría necesitarlos. Ya partieron desde Ezeiza y estarían llegando a Qatar durante este fin de semana.