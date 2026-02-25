Adrogué: nuevos allanamientos en Sur Finanzas por lavado de dinero

Se desarrollaron 30 procedimientos en distintos puntos del AMBA y del país. Secuestraron celulares, computadoras y documentación clave.

La Justicia Federal desplegó este martes otro gran operativo que incluyó 30 allanamientos simultáneos, uno de ellos en Adrogué. Fue en el marco de la causa que investiga las presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo.

Los procedimientos

Fueron ordenados por la jueza María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Los operativos se concretaron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la firma.

Entre otros puntos, los allanamientos incluyeron a la casa de Silvia Torrado, en Lomas de Zamora, ex socia de Vallejo. Se desplegaron además en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

Como resultado de los procedimientos, los oficiales incautaron gran cantidad de divisas, en moneda nacional y extranjera, celulares, notebooks, discos rígidos externos y una daga con simbología nazi.

Según la denuncia, las casas de cambio recibieron más de $140.000.000.000 de diferentes personas físicas y jurídicas. Se investiga si parte de estos fondos podrían ser de origen ilícito.

Investigación

Las últimas tareas ejecutadas se tratan de una segunda parte de allanamientos. La primera se realizó en diciembre pasado en el marco de un despliegue que incluyó procedimientos en 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares. En ese momento, uno de ellos tuvo lugar en la vivienda de la madre de Vallejos en Banfield.