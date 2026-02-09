Arrasador incendio en pastizales de Rivadavia: trabajaron siete horas para extinguirlo

Más de 200 hectáreas resultaron afectadas. Dotaciones de Bomberos de cinco localidades participaron del operativo.

En medio de las altas temperaturas, un feroz incendio de desató en Ministro Rivadavia. Afortunadamente, gracias al arduo trabajo de los bomberos pudieron sofocarlo.

El hecho

Ocurrió este sábado, 7 de febrero, en las calles Calderón y General Lemos. En horas de la noche, las llamas comenzaron a invadir los pastizales, extendiéndose hasta Constituyentes y Ángel Gallardo.

Ante la inmensidad de este escenario, alrededor de las 20 hs, dotaciones de Bomberos de Glew, Guernica, Lomas de Zamora, Ezeiza, Almirante Brown y Esteban Echeverría acudieron al lugar para sofocar el fuego.

Los voluntarios trabajaron incansablemente durante cinco horas. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada lograron extinguir de forma total el fuego. El mismo consumió 245 hectáreas